«Чистый кинопродукт» и «ненастоящий фильм»: критиков не впечатлила «Моана-2»

В мировой прокат вышла «Моана-2». Ее показы не впечатлили критиков. Фильм ругают за неоригинальный сюжет и поскучневшие песни, но признают высокое качество анимации.

Сейчас средняя оценка журналистов на Rotten Tomatoes составляет 68%, хотя пользовательская держится на уровне 89%. На Metacritic она замерла на 57 баллах.

Для сравнения: первой части дали 95% и 89% на RT, а также 81 и 7,8 на Metacritic.

Несмотря на оценки, картину может ждать большой успех в кинопрокате. Аналитики прогнозируют, что в первые выходные она принесет в кинотеатры от 225 до 235 млн долларов, в этом году уступая лишь сиквелу «Головоломки» (295 млн долларов в первые выходные).

Изначально продолжение хитового мультфильма вовсе не должно было выйти в кинотеатрах. В 2020 году киностудия Disney планировала выпустить сериал для стриминга Disney+. Серьезная работа началась лишь в январе 2022 года, когда к проекту присоединился режиссер и сценарист Дэвид Деррик. В 2024 году компания объявила о перемонтировании мультсериала в полнометражную ленту.

В то же время в сиквел не вернулся продюсер и композитор Лин-Мануэль Миранда. Две написанные им песни «How Far I’ll Go» и «You’re Welcome» попали в топ-100 чарта Billboard, а саундтрек стал пятым самым продаваемым альбомом в США.

В 2026 году зрителей ожидает еще один проект по «Моане». Мультфильм о путешествии дочери вождя полинезийского племени получит лайв-адаптацию с участием Дуэйна Джонсона.

Empire Оценка: 80/100

Рецензент журнала Empire назвал «Моану-2» относительно безопасным сиквелом с проверенной формулой и высоко похвалил качество анимации: «Оно заслуживает каждого дюйма киноэкрана. Фильм не переизобретает свои колеса, но по-прежнему восхитителен, очарователен и великолепен на вид».

Действие новой картины разворачивается спустя несколько лет после первой части и представляет лидера племени Моану местной селебрити, которой хотят подражать все местные девушки. Духи предков вновь зовут ее в приключение: героине предстоит найти представителей других народов. Вместе с ней в плавание отправляется старый знакомый Мауи, поросенок Пуа и петух Хей-Хей, а также три новых персонажа.

Критик отметил, что Моана по-прежнему восхитительна и вызовет восторг у детей, а голос Аулии Кравальо может впечатлить, особенно в сольной песне «Beyond». Роль ее напарника Мауи он посчитал лучшей в карьере Дуэйна Джонсона, хотя новая песня «Can I Get a Chee Hoo» показалась ему хуже «You’re Welcome». Новых персонажи второго плана «очень веселые», но работали бы лучше в ТВ-формате, добавил автор текста.

Среди недостатков журналист выделил довольно типичные для диснеевских картин песни о совместной работе, ответственности и нелегкой судьбе в дороге. Кроме того, фильму не хватает антагониста, обращает внимание он: «По сути, настоящий злодей — это плохая погода. Что, в общем-то, неплохо: это оставляет больше пространства для наслаждения потрясающе прорисованной мифологией океанского фэнтези с ритуалами, танцами, песнями и фольклорными сюжетами».

Variety Оценка 60/100

Рецензент журнала напомнил, что в первой части Моана прошла большой путь, выросла над собой и спасла свой дом, поэтому к сиквелу у него сразу появились сомнения в необходимости продолжения. Новый сюжет, в котором девочке предстоит разрушить проклятие когда‑то важного для полинезийцев острова и победить злого бога, показался ему неизобретательным и неинтересным, ведь внутреннего конфликта у героини больше нет.

Тем не менее журналист похвалил сцену схватки команды персонажей с моллюском размером с гору, а также дизайн водного и огненного монстров. У трио режиссеров-дебютантов Дэвида Деррика, Джейсона Хенда и Даны Леду Миллер вышел шедевр с точки зрения анимации, добавил он.

Еще одной проблемой критику показались новые песни: заменившие Лин-Мануэля Миранду Эбигейл Барлоу и Эмили Беар написали «бодрые и привлекательные, с наэлектризованными островными барабанами» песни, «но большинство из них звучат как подделки».

«„Моана-2“ — нормальный фильм и неплохо эмоционально раскачает детей, а еще это чистый кинопродукт, хотя первой „Моане“ удалось стать чем‑то большим», — сетует автор рецензии и предполагает, что у Disney уже есть планы на триквел.

Vulture Оценка 40 /100

«Cаундтрек „Моаны-2“ написан авторами неофициального мюзикла по „Бриджертонам“ Эбигейл Барлоу и Эмили Беар, и отсутствие в нем бенгеров или хоть сколько‑нибудь запоминающихся мелодий лишь подсвечивает нулевые ставки, бессмысленную драму и скучнейших антагонистов», — выносит вердикт критикесса издания.

Ее неприятно удивила нехватка конфликта в мультфильме: за весь фильм Моана встречает нескольких оппонентов, каждый из которых втайне оказывается ее союзником, а их недомолвки разрешаются песнями. Отличается лишь злой бог Нало, но он до самого конца появляется на экране только в виде грозовых туч.

Журналистка заметила следы превращения телесериала в фильм. Например, в начале фильма Моана видит, как ее родной остров процветает и растет, но вдруг ей хочется отправиться на поиски соплеменников и спасти дом от вымирания, а в одной из сцен женщина-летучая мышь Матанги берет Мауи в плен, но спустя уже одну песню соглашается помочь героине. Все это могло стать сюжетами отдельных эпизодов, но внутри одного фильма лишь сбивает с толку.

В конце текста рецензентка признала, что, хотя «Моана-2» все-таки выглядит очень притягательно, она похожа на те сиквелы мультфильмов «Дисней», которые раньше выпускали только на кассетах и DVD.