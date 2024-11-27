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«Русская мефедроновая чума»: «Лента.ру» выпустила спецпроект про самый популярный наркотик в РФ

Сегодня в 17:25
Фото: пресс-служба Rambler&Co

«Лента.ру» выпустила масштабное расследование о самом распространенном наркотике в России ― мефедроне, и о том, как он угрожает будущему страны. Антинаркотический проект рассказывает, как Россия, по сути, превратилась в тестовый полигон для нового опасного вещества, практически не изученного наукой.

Журналисты издания больше года общались с потребителями мефедрона, закладчиками, химиками-варщиками, продавцами и владельцами наркомагазинов в даркнете, исследователями, правоохранителями и наркологами. Они выяснили, как устроен многомиллиардный рынок мефедрона и кто его контролирует.

Спецпроект состоит из лендинга, восьми лонгридов и дополнительного контента в соцсетях. В первой главе рассказывается, как изменился рынок наркотиков за последние пару лет, во второй ― как мефедрон массово распространяется по России, в третьей наркологи объяснят механизм его действия на сознание и личность.

В следующих главах — истории друзей и родственников зависимых, жизнь которых также превращается в кошмар, комментарии врачей о влиянии на здоровье и описание схем того, как в сети наркодилеров попадают подростки. Заключительный лонгрид объясняет, как функционируют даркнет-магазины и почему их реклама появляется даже в центре Москвы.

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