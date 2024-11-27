Образ вампира Билла Скарсгорда из «Носферату» вдохновлен Миком Джаггером

Художница по костюмам Линда Мьюир рассказала , что ей было весело создавать костюм для Орлока. По ее словам, плащ вампира был больше похож на накидку как у Дракулы, а под ним был красивый долман, похожий на тунику.

«Я старалась выбирать ткани с большим количеством золотых нитей, потому что знала, что оператор Ярин Блашке будет использовать свет костра, свечей и этот прекрасный лунный свет, то есть то, что может мерцать и отражаться от нас.

А еще у него есть что‑то вроде брюк Мика Джаггера горчичного цвета, с блестящими золотыми нитями, обтягивающие брюки и красивый поясок на талии. А потом у него самая крутая обувь. Она у него кожаная, похожа на мокасины, без шнурков. Но для безопасности и комфорта они прибавили Биллу еще 10 сантиметров к и без того очень красивой тонкой высокой фигуре», — рассказала она.