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Образ вампира Билла Скарсгорда из «Носферату» вдохновлен Миком Джаггером

Сегодня в 17:22
Фото: Bill Skarsgård/Getty Images

Образ вампира Билла Скарсгорда из фильма «Носферату» был вдохновлен Миком Джаггером из группы The Rolling Stones.

Художница по костюмам Линда Мьюир рассказала, что ей было весело создавать костюм для Орлока. По ее словам, плащ вампира был больше похож на накидку как у Дракулы, а под ним был красивый долман, похожий на тунику.

«Я старалась выбирать ткани с большим количеством золотых нитей, потому что знала, что оператор Ярин Блашке будет использовать свет костра, свечей и этот прекрасный лунный свет, то есть то, что может мерцать и отражаться от нас.

А еще у него есть что‑то вроде брюк Мика Джаггера горчичного цвета, с блестящими золотыми нитями, обтягивающие брюки и красивый поясок на талии. А потом у него самая крутая обувь. Она у него кожаная, похожа на мокасины, без шнурков. Но для безопасности и комфорта они прибавили Биллу еще 10 сантиметров к и без того очень красивой тонкой высокой фигуре», — рассказала она.

Член Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса Кортни Говард описала графа Орлока в исполнении Скарсгорда как «чистый зловещий кошмар» и назвала фильм «лучшей работой Лили-Роуз Депп и Николаса Холта на сегодняшний день».

Фильм, релиз которого состоится 25 декабря, является ремейком одноименного фильма 1922 года. Он был основан на готическом романе ужасов Брэма Стокера «Дракула». Режиссером картины стал Роберт Эггерс.

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