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Конора МакГрегора удалят из игры Hitman, после того как его признали виновным в изнасиловании

Сегодня в 16:56
Фото: IO Interactive

Компания IO Interactive решила удалить из игры Hitman весь контент с участием Конора МакГрегора, которого признали виновным в изнасиловании и обязали выплатить жертве 250 тыс. долларов.

«Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и не можем игнорировать его последствия. В связи с этим мы начнем удалять весь контент с участием МакГрегора с наших витрин начиная с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении.

Голос и внешность бойца UFC присутствуют в образе персонажа по имени The Disruptor (Разрушитель). Он был одним из персонажей, которые сложно найти и убить из‑за ограниченной информации, предоставляемой тайтлом игрокам. Ранее в качестве неуловимых целей были такие знаменитости, как Шон Бин и Гэри Бьюзи.

IO Interactive также удалила трейлер к дополнению Disruptor, в котором фигурировал МакГрегор. Сам DLC пропал из нескольких магазинов: Steam, Epic Games Store, PlayStation Store.

22 ноября суд присяжных пришел к выводу, что МакГрегор «жестоко изнасиловал и избил» девушку в пентхаусе отеля в Дублине. Преступление произошло 9 декабря 2018 года. По словам пострадавшей, в результате него она получила ушибы и столкнулась с посттравматическим стрессовым расстройством.

МакГрегор присутствовал на заседании лично. Он заявил, что никогда не заставлял истицу делать что‑либо против ее воли. По мнению спортсмена, женщина сфабриковала обвинения против него, после того как вступила с ним в сексуальный контакт по обоюдному согласию.

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