Конора МакГрегора удалят из игры Hitman, после того как его признали виновным в изнасиловании

Компания IO Interactive решила удалить из игры Hitman весь контент с участием Конора МакГрегора, которого признали виновным в изнасиловании и обязали выплатить жертве 250 тыс. долларов.

«Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и не можем игнорировать его последствия. В связи с этим мы начнем удалять весь контент с участием МакГрегора с наших витрин начиная с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении.

Голос и внешность бойца UFC присутствуют в образе персонажа по имени The Disruptor (Разрушитель). Он был одним из персонажей, которые сложно найти и убить из‑за ограниченной информации, предоставляемой тайтлом игрокам. Ранее в качестве неуловимых целей были такие знаменитости, как Шон Бин и Гэри Бьюзи.

IO Interactive также удалила трейлер к дополнению Disruptor, в котором фигурировал МакГрегор. Сам DLC пропал из нескольких магазинов: Steam, Epic Games Store, PlayStation Store.

22 ноября суд присяжных пришел к выводу, что МакГрегор «жестоко изнасиловал и избил» девушку в пентхаусе отеля в Дублине. Преступление произошло 9 декабря 2018 года. По словам пострадавшей, в результате него она получила ушибы и столкнулась с посттравматическим стрессовым расстройством.