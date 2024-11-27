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Юрий Хованский: «Ждал, что первой отъедет печень, но начали отказывать ноги»

Сегодня в 16:58

Юрий Хованский рассказал, что у него начались проблемы со здоровьем из‑за алкоголя. Блогер почувствовал, как ему стало тяжело ходить. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

По словам Хованского, он переживал за здоровье печени, но не ожидал проблем с ногами

«Ожидал, что первой в моей жизни отъедет печень, но в итоге начали отказывать ноги. Думал, что это все ***** [фигня], нерв защемило или че-то такое, но МРТ показало, что с позвоночником все окей. Анализы тоже неплохие, так что, скорее всего, енто алкогольная полинейропатия. Если эта шляпа подтвердится, то бухать нельзя будет до конца жизни (я бы предпочел грыжу, протрузию или опухоль)», — написал он под фото с капельницей.

Кроме того, блогер поделился, что отказался от снюса. Он связал употребление нюхательного табака с проблемами с пищеварением и печенью.

«Бонусом к этому пришлось бросить снюс, потому что от него я начал постоянно блевать желчью. А, ну еще вишенка на торте — мы с женой разводимся. Вот уж в натуре sweet november, ***** [блин]», — посетовал блогер.

Хованский также прокомментировал негативную реакцию подписчиков на свой пост. Кто‑то упрекнул его в алкоголизме.

«Нет никакой судьбы, нет никакой кармы. Я кому‑то навредил, кроме себя, тем, что я бухал? Не каждый алкоголик — плохой человек. Зачем женщине встречаться с алкоголиком? Дело в том, что сейчас на десять мужчин три наркомана, два ******** [гомосексуала], трое женаты и один сидит. Остается один нормальный мужик. Да, скорее всего, он алкоголик, потому что он мужик, у него тяжелая жизнь, он работает. Я никому ничего плохого не сделал», — добавил он.

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