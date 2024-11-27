Девушки хотят на первом свидании в кафе, а парни ― в парк

Сегодня / 16:56
Конора МакГрегора удалят из игры Hitman, после того как его признали виновным в изнасиловании
Сегодня / 16:45
Скульптуру Бронвин Оливер продали за рекордные 1 млн долларов
Сегодня / 16:36
PlayStation 2 остается самой продаваемой консолью в истории
Сегодня / 16:00
Работу Бэнкси «Хорошо висящий любовник» продадут вместе со зданием, на котором она нарисована
Сегодня / 15:48
«Дерьмификация» и «скромный» — слова года по версии словаря Маккуори и Dictionary.com
Сегодня / 14:45
Каждый второй житель российских городов слушает музыку на стримингах
Сегодня / 14:08
В Башкортостане собака четыре дня ждала хозяина, провалившегося под лед
Сегодня / 12:38
В книжном магазине в Петербурге нашли сборники стихотворений Булата Окуджавы с плашкой иноагента
Сегодня / 11:54
Шэрон Стоун: «Американцы не путешествуют, они необразованны и наивны»
Сегодня / 11:37
TikTok запретит подросткам пользоваться бьюти-фильтрами
Сегодня / 10:49
Сеть кинотеатров Regal Cinemas представила ведро для попкорна в виде гроба к выходу «Носферату»
Сегодня / 10:08
Дрейк подал второй иск против Universal из‑за клеветы в «Not Like Us» Кендрика Ламара
Сегодня / 09:28
Вышел трейлер сериала «Декстер: Первородный грех»
Сегодня / 09:09
Мэрилин Мэнсон отозвал иск о клевете против Эван Рейчел Вуд
Сегодня / 08:45
Вступило в силу перемирие между Израилем и «Хезболлой»
Сегодня / 04:23
«Верни меня в игру»: Netflix показал трейлер второго сезона «Игры в кальмара»
Сегодня / 03:25
Джон Красински и Мэттью Риз снимутся в сериале «Молчаливая река»
Сегодня / 02:42
Умер режиссер Джим Абрахамс. Он написал сценарий «Голого пистолета» и снял «Аэроплан!»
Сегодня / 01:41
Лондон вновь признали лучшим городом мира. Москву не включили в рейтинг
Сегодня / 00:36
Элтон Джон признался, что не может писать музыку из‑за частичной слепоты
Вчера / 23:17
Адель выпустила собственную карточную игру Love Is a Game
Вчера / 22:59
Стартовала полномасштабная разработка нового «Ведьмака»
Вчера / 22:26
Universal отрицает, что Ариана Гранде заработала за «Злую» в 15 раз больше, чем Синтия Эриво
Вчера / 21:41
В Великобритании начали печатать вакансии на туалетной бумаге
Вчера / 21:17
Фиби Дайневор появилась в роли безжалостной шпионки в трейлере «Наследия»
Вчера / 20:55
Власти Москвы начали покупать у «Авиасейлс» информацию о туристах
Вчера / 20:01
В России собираются до 2029 года ввести единые учебники по всем школьным предметам
Вчера / 19:53
Эдгард Запашный подал в суд на телеграм-канал о цирке
Вчера / 19:12
Blue Man Group сыграют последний концерт в Нью-Йорке спустя 30 лет
Вчера / 18:52
Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни за взятки
Вчера / 18:17
Исследование: взаимодействие с дымом от лесных пожаров повышает риск возникновения деменции
Вчера / 18:07
Звезда «Дневников вампира» Пол Уэсли сыграет украинца в триллере «Невысказанное»
Вчера / 17:57
«Последние два года сломили меня»: Алек Болдуин не хочет смотреть «Ржавчину»
Вчера / 17:55
ЮНЕСКО: две трети блогеров не проверяют информацию перед публикацией
Вчера / 17:55
Умер старейший мужчина в мире

Девушки хотят на первом свидании в кафе, а парни ― в парк

Сегодня в 16:25
Фото: South_agency/Getty Images

В России 75% девушек считают идеальным местом для первого свидания ресторан или кафе. Об этом свидетельствует опрос дейтинг-сервиса Mamba, результаты которого есть у «Афиши Daily».

Мужчины же чаще всего называют идеальным способом провести первое свидание прогулку по парку или городу, эти варианты выбирали 60% респондентов. Такой формат нравится и женщинам ― его поддержали 61% участниц опроса.

Треть женщин пошли бы на первом свидании на мастер-класс или сыграли в бильярд. Эту идею разделяют 22% мужчин. Кино тоже популярный вариант — его выбирают около четверти опрошенных обоих полов. Антилидерами стали концерты и фестивали — их выбрали всего 4% мужчин и 7% женщин.

Каждый третий мужчина не против пригласить девушку к себе домой уже на первом свидании. Среди женщин на такой шаг готовы лишь 6%. Россиянки предпочитают проводить личные знакомства «на нейтральной территории».

Половина респондентов (как женщин, так и мужчин) называют идеальным днем для первого свидания выходной. На втором месте пятница ― ее выбрали 26% респонденток и 20% опрошенных мужского пола. Понедельник для свиданий на рассматривает почти никто. Из времени суток в приоритете вечер (70%), а утренние свидания популярны меньше всего.

Мужчины и женщины планируют примерно одинаковый бюджет для первого свидания: около 30% готовы потратить 2–4 тыс. рублей. Чуть больше 20% рассчитывают уложиться в 1–2 тыс., а 16–17% могут позволить себе потратить 4–8 тыс. Роскошное свидание на сумму боле 10 тыс. планируют лишь 7–8% опрошенных. Правда, женщины часто включают в эту сумму расходы на свой образ — наряд, прическу и макияж.

Абсолютное большинство женщин все еще считает, что на свидание должен приглашать именно мужчина (86%). А вот мнение мужчин разделилось: 49% по умолчанию берут эту ответственность на себя, а 44% уверены, что приглашать должен тот, кто больше заинтересован во встрече.

«Выходит, что идеальное свидание по-русски должно начинаться с инициативы от мужчины. Место встречи будет выбрано вместе, и, скорее всего, это будет ресторан или парк, если повезет с погодой. При этом мужчина предпочтет спонтанность, а у женщины будет четкий сценарий, включая запасной вариант. Свидание мечты лучше всего пройдет в вечер выходного дня, а оптимальной суммой будет чек от 2 до 4 тыс. рублей», ― заключают эксперты Mamba.

В опросе дейтинг-сервиса приняли участие 3640 респондентов старше 18 лет из Москвы, Петербурга и других регионов России.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами