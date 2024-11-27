Девушки хотят на первом свидании в кафе, а парни ― в парк

В России 75% девушек считают идеальным местом для первого свидания ресторан или кафе. Об этом свидетельствует опрос дейтинг-сервиса Mamba, результаты которого есть у «Афиши Daily».

Мужчины же чаще всего называют идеальным способом провести первое свидание прогулку по парку или городу, эти варианты выбирали 60% респондентов. Такой формат нравится и женщинам ― его поддержали 61% участниц опроса.

Треть женщин пошли бы на первом свидании на мастер-класс или сыграли в бильярд. Эту идею разделяют 22% мужчин. Кино тоже популярный вариант — его выбирают около четверти опрошенных обоих полов. Антилидерами стали концерты и фестивали — их выбрали всего 4% мужчин и 7% женщин.

Каждый третий мужчина не против пригласить девушку к себе домой уже на первом свидании. Среди женщин на такой шаг готовы лишь 6%. Россиянки предпочитают проводить личные знакомства «на нейтральной территории».

Половина респондентов (как женщин, так и мужчин) называют идеальным днем для первого свидания выходной. На втором месте пятница ― ее выбрали 26% респонденток и 20% опрошенных мужского пола. Понедельник для свиданий на рассматривает почти никто. Из времени суток в приоритете вечер (70%), а утренние свидания популярны меньше всего.

Мужчины и женщины планируют примерно одинаковый бюджет для первого свидания: около 30% готовы потратить 2–4 тыс. рублей. Чуть больше 20% рассчитывают уложиться в 1–2 тыс., а 16–17% могут позволить себе потратить 4–8 тыс. Роскошное свидание на сумму боле 10 тыс. планируют лишь 7–8% опрошенных. Правда, женщины часто включают в эту сумму расходы на свой образ — наряд, прическу и макияж.

Абсолютное большинство женщин все еще считает, что на свидание должен приглашать именно мужчина (86%). А вот мнение мужчин разделилось: 49% по умолчанию берут эту ответственность на себя, а 44% уверены, что приглашать должен тот, кто больше заинтересован во встрече.

«Выходит, что идеальное свидание по-русски должно начинаться с инициативы от мужчины. Место встречи будет выбрано вместе, и, скорее всего, это будет ресторан или парк, если повезет с погодой. При этом мужчина предпочтет спонтанность, а у женщины будет четкий сценарий, включая запасной вариант. Свидание мечты лучше всего пройдет в вечер выходного дня, а оптимальной суммой будет чек от 2 до 4 тыс. рублей», ― заключают эксперты Mamba.