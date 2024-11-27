PlayStation 2 остается самой продаваемой консолью в истории. Об этом говорится в новом отчете Sony о продажах игровой системы.
В нем сказано, что консоль была продана в количестве 160 млн единиц. Последний раз Sony сообщала о продажах PlayStation 2 в 2012 году.
Тогда компания говорила о продаже 155 млн устройств. Это свидетельствует о том, что с того момента покупатели приобрели 5 млн PlayStation 2, несмотря на то что ее производство закончилось в 2013 году.
После PlayStation 2 самой популярной консолью называют Nintendo DS, которая впервые была выпущена в 2004 году и продана в количестве 154 млн единиц. За ней идет Nintendo Switch с 146 млн единиц.