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Скульптуру Бронвин Оливер продали за рекордные 1 млн долларов

Сегодня в 16:45

Покойная сиднейская художница Бронвин Оливер побила рекорд продаж скульптуры в Австралии. Ее монументальную работу 2000 года «Прилив» продали с аукциона в Сиднее за 1 млн долларов, пишет The Guardian.

Продажа превзошла рекорд, установленный скульптурой Джоэла Эленберга «Маска 1» 1978 года. Ее продали за 925 тыс. долларов в августе 2023 года при оценке в 300–450 тыс. Эта сумма также побила предыдущий рекорд Оливер в 700 тыс. долларов, который был установлен в апреле этого года при продаже ее скульптуры 2004 года «Солнце».

Скульптура «Прилив» была выставлена на торги семьей Финк, которая заказала ее для своего элитного сиднейского ресторана Quay. Скульптура из меди размером 4 метра была заметным элементом декора ресторана на протяжении более двух десятилетий и послужила вдохновением для создания его логотипа.

Объявляя о продаже в конце октября, Джеффри Сингер, председатель Smith & Singer, предсказал «бешеные торги», отметив, как редко работы Оливер выставляются на аукцион.

«Безвременная смерть Оливер в возрасте 47 лет, а также ограниченный выпуск ее работ из‑за их сложности и трудоемкости привели к тому, что спрос значительно превысил предложение», — сказал Сингер.

Оливер считается одной из самых выдающихся современных художниц Австралии. Она известна своим новаторским использованием материалов, включая стекловолокно и металл, и созданием работ исключительной красоты, часто вдохновленных природными образами.

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