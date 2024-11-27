Скульптуру Бронвин Оливер продали за рекордные 1 млн долларов

Покойная сиднейская художница Бронвин Оливер побила рекорд продаж скульптуры в Австралии. Ее монументальную работу 2000 года «Прилив» продали с аукциона в Сиднее за 1 млн долларов, пишет The Guardian.

Продажа превзошла рекорд, установленный скульптурой Джоэла Эленберга «Маска 1» 1978 года. Ее продали за 925 тыс. долларов в августе 2023 года при оценке в 300–450 тыс. Эта сумма также побила предыдущий рекорд Оливер в 700 тыс. долларов, который был установлен в апреле этого года при продаже ее скульптуры 2004 года «Солнце».