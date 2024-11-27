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Работу Бэнкси «Хорошо висящий любовник» продадут вместе со зданием, на котором она нарисована

Сегодня в 16:00
Фото: Anthony Devlin — PA Images/PA Images via Getty Images

Одну из самых известных работ Бэнкси продадут на аукционе вместе со зданием в Бристоле, на котором она была создана, пишет The Guardian.

Произведение, известное как «Well Hung Lover» («Хорошо висящий любовник»), содержит изображение мужчины, свисающего с оконного карниза, пока его ищет ревнивый муж, а женщина стоит в стороне. Работа появилась в 2006 году на стене клиники сексуального здоровья, хотя, как говорят, уличный художник не знал, что это за здание.

Агентство недвижимости Hollis Morgan собирается продать здание вместе с работой Бэнкси с новой 250-летней арендой на аукционе в следующем году.

Пятиэтажное здание в георгианском стиле расположено недалеко от Парк-стрит, рядом с Бристольским собором и университетом. В подвале работает ночной клуб, но агент по недвижимости говорит, что есть потенциал для переоборудования в студенческие квартиры или апартаменты.

Бэнкси упоминается в описании дома лишь вскользь: «Кроме того, на фасаде здания на Парк-стрит есть оригинальная фреска Бэнкси („Well Hung Lover“)». Агент по недвижимости сообщил, что у городского совета Бристоля нет официальной политики в отношении уличного искусства, будь то работы Бэнкси или других авторов.

В ноябре итальянская полиция раскрыла преступную сеть, которая создавала сложные копии работ Бэнкси, Пабло Пикассо, Энди Уорхола и Густава Климта. Под следствие попали 30 человек в Италии, Испании, Франции и Бельгии. Всего было обнаружено шесть мастерских — две в Тоскане, одна в Венеции и три в других странах Европы, — в которых создавались подделки.

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