Австралийский словарь Маккуори выбрал главное слово 2024 года. Им стало enshittification («дерьмификация»).

Согласно определению, «дерьмификацией» называют «постепенное ухудшение качества услуги или продукта в погоне на увеличением прибыли, особенно это относится к онлайн-платформам».

Термин был впервые использован писателем и журналистом Кори Доктороу, который пытался объяснить, почему поисковая выдача Google с годами стала включать в себя все больше ссылок от рекламодателей, а ленты социальных сетей — все меньше интересного контента от друзей и знакомых, но больше спонсорских постов.

Составители словаря отметили, что «дерьмификация» — это «очень простой англосаксонский термин, обросший аффиксами, которые возвышают его до почти формального, почти респектабельного».

«Это слово отражает то, что, по мнению многих из нас, происходит с миром и многими аспектами нашей жизни в настоящее время», — пояснили в комитете.

Выбор редакторов совпал с выбором читателей: они также выбрали «дерьмификацию» главным словом уходящего года.

Кроме этого, комитет обратил внимание на два других важных, по его мнению, понятия 2024-го. Это «право отключиться» (right to disconnect) и «роудоггинг».

«Право отключиться» означает право сотрудника не отвечать на рабочие вопросы в свободное время. В августе оно было гарантировано австралийским рабочим федеральным законом.

«Роудоггинг» отсылает к известному тренду в соцсетях, в котором подростки пробовали пережить долгие перелеты без использования гаджетов. «Rawdogging привлек внимание общественности как своего рода испытание на личную выносливость, которое легко поддается воздействию социальных сетей. Значение слова было быстро расширено, чтобы применить его к другим аспектам жизни», — пояснили составители словаря.

Словарь Маккуори был создан сотрудниками одноименного университета в Сиднее, за годы издание заслужило репутацию полуофициального словаря австралийского английского.

Свое слово года назвал Dictionary.com. Им стало demure («скромный»), завирусившееся этим летом благодаря тренду в тиктоке.

«Хотя термин demure традиционно использовался для обозначения сдержанных, тихих или скромных людей, в социальных сетях появилось новое употребление — для описания изысканного и утонченного внешнего вида или поведения в различных контекстах, например, на работе или в самолете», — объяснили редакторы интернет-словаря.

По их данным, благодаря фразе «very demure, very mindful» за год слово стали искать до 200 раз чаще обычного.

«Скромный» опередило другие важные явления 2024 года, в частности, brainrot и brat. Брейнротом в соцсетях стали называть низкокачественный контент, а также эффект от его потребления. Внимание к проблеме привлекли родители и исследователи, неприятно удивленные роликами, которые смотрят их дети в различных приложениях.

Brat же завирусилось благодаря одноименному альбому Charli XCX. По мнению составителей словаря, артистке удалось придать слову новое значение: теперь оно также означает уверенных в себе, дерзких девушек, идущих наперекор нормам и отличающихся вызывающим поведением.

Вчера свое слово 2024 года выбрала «Грамота.ру». Им стало понятие «вайб». Второе место занял «скуф», а третье — «прилет».