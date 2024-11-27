В Башкортостане собака четыре дня ждала хозяина, провалившегося под лед

В Башкортостане собака четыре дня ждала возвращения хозяина, провалившегося под лед. О трогательной истории местного Хатико рассказали Ufa1 в республиканском Госкомитете по чрезвычайной ситуации.

Собака по кличке Белка сопровождала 52-летнего мужчину в Караидельском районе. 24 ноября он решил пересечь реку Уфу на велосипеде. Однако в одном из мест толщина льда на воде составляла около двух сантиметров, и велосипедист провалился. Местные жители бросились его спасти, но им это не удалось.

За несколько дней поисков водолазам удалось найти на дне только велосипед. Тело обнаружили лишь 27 ноября, уфимец не доехал до земли около 100 метров. Уточняется, что семь лет назад он уже сплавлялся на байдарке по Уфе с семьей вместе с женой и другом и плавсредство перевернулось. Тогда мужчина оказался единственным выжившим.

С 24 ноября Белка не отходила от места трагедии и сидела на льду, ожидая возвращения хозяина. Родственники погибшего пытались увести ее домой, но собака вырывалась и не уходила.

«Сегодня надежда в глазах собаки погасла», — написали в ведомстве.

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