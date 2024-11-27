Каждый второй житель российских городов слушает музыку на стримингах

Почти каждый второй житель российских городов подписан на музыкальные стриминги. Об этом рассказала международная исследовательская компания GfK.

По ее данным, 72% горожан слушают музыку в интернете раз в неделю и чаще. Особенно активно это делают молодые люди в возрасте 16–24 лет.

Почти половина горожан слушают музыку на стримингах, и этот показатель продолжает расти с каждым годом. В третьем квартале 2022 года подписками пользовались 37% жителей городов, год спустя эта цифра достигла 42%, а в третьем квартале 2024 года — 47%.

Самым популярным сервисом по количеству подписчиков в третьем квартале 2024-го стала «Яндекс Музыка». Ей пользуется 26% опрошенных горожан. На втором месте оказалась «VK Музыка»: на стриминг подписаны 14% респондентов. Третье и четвертое места достались «МТС Музыке» и «Звуку» с долями 4 и 3% соответственно.

При этом мужчины предпочитают слушать музыку в «МТС Музыке» и «Звуке», а женщины — в «VK Музыке». В «Яндекс Музыке» гендерное разделение пользователей оказалось равным.

Процент молодых слушателей (16–24 года) «Яндекс Музыки» и «VK Музыки» почти одинаковы — 18 и 20% соответственно. Основной возрастной группой для «VK Музыки» оказались люди в возрасте 25–34 лет (42%), а «Яндекс Музыки» — 35–55 лет (49%).