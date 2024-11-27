Каждый второй житель российских городов слушает музыку на стримингах

Почти каждый второй житель российских городов подписан на музыкальные стриминги. Об этом рассказала международная исследовательская компания GfK.
По ее данным, 72% горожан слушают музыку в интернете раз в неделю и чаще. Особенно активно это делают молодые люди в возрасте 16–24 лет.
Почти половина горожан слушают музыку на стримингах, и этот показатель продолжает расти с каждым годом. В третьем квартале 2022 года подписками пользовались 37% жителей городов, год спустя эта цифра достигла 42%, а в третьем квартале 2024 года — 47%.
Самым популярным сервисом по количеству подписчиков в третьем квартале 2024-го стала «Яндекс Музыка». Ей пользуется 26% опрошенных горожан. На втором месте оказалась «VK Музыка»: на стриминг подписаны 14% респондентов. Третье и четвертое места достались «МТС Музыке» и «Звуку» с долями 4 и 3% соответственно.
При этом мужчины предпочитают слушать музыку в «МТС Музыке» и «Звуке», а женщины — в «VK Музыке». В «Яндекс Музыке» гендерное разделение пользователей оказалось равным.
Процент молодых слушателей (16–24 года) «Яндекс Музыки» и «VK Музыки» почти одинаковы — 18 и 20% соответственно. Основной возрастной группой для «VK Музыки» оказались люди в возрасте 25–34 лет (42%), а «Яндекс Музыки» — 35–55 лет (49%).
Компания GfK впервые публикует рейтинг музыкальных сервисов в России. В онлайн-опросе приняли участие 7200 жителей российских городов в возрасте от 16 до 55 лет, включая города с населением до 100 тыс. человек. Предметом исследования стали музыкальные сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка», «Звук», YouTube Music, Apple Music, Spotify и Zaycev.net.