Каждый второй житель российских городов слушает музыку на стримингах

Сегодня / 10:49
Сеть кинотеатров Regal Cinemas представила ведро для попкорна в виде гроба к выходу «Носферату»
Сегодня / 14:08
В Башкортостане собака четыре дня ждала хозяина, провалившегося под лед
Сегодня / 12:38
В книжном магазине в Петербурге нашли сборники стихотворений Булата Окуджавы с плашкой иноагента
Сегодня / 11:54
Шэрон Стоун: «Американцы не путешествуют, они необразованны и наивны»
Сегодня / 11:37
TikTok запретит подросткам пользоваться бьюти-фильтрами
Сегодня / 10:08
Дрейк подал второй иск против Universal из‑за клеветы в «Not Like Us» Кендрика Ламара
Сегодня / 09:28
Вышел трейлер сериала «Декстер: Первородный грех»
Сегодня / 09:09
Мэрилин Мэнсон отозвал иск о клевете против Эван Рейчел Вуд
Сегодня / 08:45
Вступило в силу перемирие между Израилем и «Хезболлой»
Сегодня / 04:23
«Верни меня в игру»: Netflix показал трейлер второго сезона «Игры в кальмара»
Сегодня / 03:25
Джон Красински и Мэттью Риз снимутся в сериале «Молчаливая река»
Сегодня / 02:42
Умер режиссер Джим Абрахамс. Он написал сценарий «Голого пистолета» и снял «Аэроплан!»
Сегодня / 01:41
Лондон вновь признали лучшим городом мира. Москву не включили в рейтинг
Сегодня / 00:36
Элтон Джон признался, что не может писать музыку из‑за частичной слепоты
Вчера / 23:17
Адель выпустила собственную карточную игру Love Is a Game
Вчера / 22:59
Стартовала полномасштабная разработка нового «Ведьмака»
Вчера / 22:26
Universal отрицает, что Ариана Гранде заработала за «Злую» в 15 раз больше, чем Синтия Эриво
Вчера / 21:41
В Великобритании начали печатать вакансии на туалетной бумаге
Вчера / 21:17
Фиби Дайневор появилась в роли безжалостной шпионки в трейлере «Наследия»
Вчера / 20:55
Власти Москвы начали покупать у «Авиасейлс» информацию о туристах
Вчера / 20:01
В России собираются до 2029 года ввести единые учебники по всем школьным предметам
Вчера / 19:53
Эдгард Запашный подал в суд на телеграм-канал о цирке
Вчера / 19:12
Blue Man Group сыграют последний концерт в Нью-Йорке спустя 30 лет
Вчера / 18:52
Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни за взятки
Вчера / 18:17
Исследование: взаимодействие с дымом от лесных пожаров повышает риск возникновения деменции
Вчера / 18:07
Звезда «Дневников вампира» Пол Уэсли сыграет украинца в триллере «Невысказанное»
Вчера / 17:57
«Последние два года сломили меня»: Алек Болдуин не хочет смотреть «Ржавчину»
Вчера / 17:55
ЮНЕСКО: две трети блогеров не проверяют информацию перед публикацией
Вчера / 17:55
Умер старейший мужчина в мире
Вчера / 16:56
«Афиша Рестораны» поддержала гастрономический праздник Gimpel 100 в «Елисеевском»
Вчера / 16:35
Аренда однушки отнимает 73% от средней зарплаты москвича
Вчера / 16:12
В Великобритании разбили надгробие Скруджа из «Рождественской песни»
Вчера / 15:58
«Новые люди» предложили перевезти скульптуру Петра I из Москвы в Петербург
Вчера / 15:44
Дейзи Ридли рассказала, что чуть не задохнулась на съемках медицинской драмы «Катастрофа»
Вчера / 14:58
Телеведущая стала 100-й женщиной, побывавшей в космосе, и столкнулась с оскорблениями в соцсетях

Каждый второй житель российских городов слушает музыку на стримингах

Сегодня в 14:45
Фото: Filip/Unsplash

Почти каждый второй житель российских городов подписан на музыкальные стриминги. Об этом рассказала международная исследовательская компания GfK.

По ее данным, 72% горожан слушают музыку в интернете раз в неделю и чаще. Особенно активно это делают молодые люди в возрасте 16–24 лет.

Почти половина горожан слушают музыку на стримингах, и этот показатель продолжает расти с каждым годом. В третьем квартале 2022 года подписками пользовались 37% жителей городов, год спустя эта цифра достигла 42%, а в третьем квартале 2024 года — 47%.

Самым популярным сервисом по количеству подписчиков в третьем квартале 2024-го стала «Яндекс Музыка». Ей пользуется 26% опрошенных горожан. На втором месте оказалась «VK Музыка»: на стриминг подписаны 14% респондентов. Третье и четвертое места достались «МТС Музыке» и «Звуку» с долями 4 и 3% соответственно.

При этом мужчины предпочитают слушать музыку в «МТС Музыке» и «Звуке», а женщины — в «VK Музыке». В «Яндекс Музыке» гендерное разделение пользователей оказалось равным.

Процент молодых слушателей (16–24 года) «Яндекс Музыки» и «VK Музыки» почти одинаковы — 18 и 20% соответственно. Основной возрастной группой для «VK Музыки» оказались люди в возрасте 25–34 лет (42%), а «Яндекс Музыки» — 35–55 лет (49%).

Компания GfK впервые публикует рейтинг музыкальных сервисов в России. В онлайн-опросе приняли участие 7200 жителей российских городов в возрасте от 16 до 55 лет, включая города с населением до 100 тыс. человек. Предметом исследования стали музыкальные сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка», «Звук», YouTube Music, Apple Music, Spotify и Zaycev.net.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами