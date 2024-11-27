В книжном магазине в Петербурге нашли сборники стихотворений Булата Окуджавы с плашкой иноагента

В одном из магазинов сети «Буквоед» нашли сборник стихотворений Булата Окуджавы с меткой иностранного агента. На метку обратил внимание городской политик Борис Вишневский*.
По его словам, фото обернутого в пластиковую пленку тома ему прислал друг и ученик, после этого книгу убрали из помещения. Он заметил его в книжном магазине на Народной улице. На фото можно заметить наклейку с уведомлением о статусе иноагента.
«Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Окуджава Б. Либо касается деятельности иностранного агента Окуджава Б.», — сказано на обложке.
Вишневский обратил внимание, что Окуджава не находится в реестре Минюста и ему не могли присвоить такой статус, потому что поэт умер в июне 1997 года. Он также предположил, что причиной упаковки с наклейкой стало предисловие. Автором текста, открывающего сборник, стал поэт Дмитрий Быков*, ему присвоили статус иноагента в июле 2022 года.
«Попросил друга не распаковывать книгу. Документ эпохи, что уж тут говорить», — подытожил Вишневский.
* Борис Вишневский и Дмитрий Быков внесены Минюстом в реестр иноагентов.