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TikTok запретит подросткам пользоваться бьюти-фильтрами

Сегодня в 11:37
Фото: Jonathan Kemper/Unsplash

TikTok запретит подросткам до 18 лет искусственно увеличивать глаза, подтягивать губы, выравнивать или изменять тон кожи, пишет The Guardian.

Ограничения коснутся фильтров вроде Bold Glamour, которые изменяют черты лица так, как это не может сделать макияж. Комические фильтры, добавляющие кроличьи ушки или собачьи носы, не будут запрещены. Компания объявила об изменениях во время форума по безопасности в своей европейской штаб-квартире в Дублине.

Эффективность ограничений будет зависеть от того, будут ли люди использовать платформу в соответствии со своим реальным возрастом, что не всегда так.

Причиной для нововведения стали опасения за ментальное здоровье детей. По мнению многих экспертов, фильтры красоты приводят к тому, что подростки, особенно девушки, привыкшие к идеальному образу в сети, начинают негативно относиться к своей настоящей внешности. Некоторые молодые люди рассказывали, что после использования фильтров их настоящее лицо казалось им уродливым.

TikTok также объявил, что ужесточает систему блокировки пользователей моложе 13 лет. До конца года будет запущено тестирование новых автоматизированных систем, использующих машинное обучение для обнаружения людей, нарушающих возрастные ограничения.

Меры принимают в связи с ужесточением контроля за использованием соцсетей несовершеннолетними в Великобритании. Платформа уже удаляет 20 млн аккаунтов несовершенных пользователей в квартал по всему миру.

Хлоя Сеттер, руководитель отдела общественной политики TikTok по безопасности детей, сказала: «Мы надеемся, что это даст нам возможность обнаруживать и удалять все быстрее и быстрее».

По ее словам, люди, заблокированные по ошибке, смогут подать апелляцию. «Очевидно, что это может раздражать некоторых молодых людей», — добавила Сеттер. Она отметила, что платформа будет придерживаться «подхода, ориентированного на безопасность».

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