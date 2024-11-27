Шэрон Стоун: «Американцы не путешествуют, они необразованны и наивны»

Шэрон Стоун считает американцев высокомерными и необразованными. По ее мнению, это, а также нежелание ее соотечественников путешествовать по миру привели к победе Дональда Трампа на президентских выборах. Такое мнение звезда «Основного инстинкта» выразила во время пресс-конференции на кинофестивале в Турине, ее цитирует The Daily Beast.

В Италию актриса приехала на вручение премии Stella della Mole за достижения в кинематографе. На встрече с журналистами ей задали вопрос о проблеме насилия над женщинами.

«Италия видела фашизм и все, что с ним пришло. А моя страна все еще ведет себя как подросток, ей кажется, что она все знает, она наивна, невежественна и высокомерна. Мы не видели настоящего фашизма. Американцы не путешествуют, у 80% нет загранпаспорта, они необразованны и необычайно наивны», — начала Стоун.

«Мне кажется, что проблему [насилия над женщинами] можно решить только одним путем: мы должны помогать друг другу. Просто помощи женщинам от женщин уже недостаточно. Теперь от хороших мужчин нужно требовать помощи хорошим мужчинам. Им нужно четко понимать, что среди их друзей может быть множество плохих мужчин, что на это нельзя закрывать глаза и что такие мужчины могут представлять опасность для их дочерей, жен, подруг. Настало время, когда закрывать глаза на действия мужчин просто нельзя», — добавила она.

Актриса и в прошлом активно критиковала Трампа. После его возвращения в Белый дом Стоун даже задумалась о переезде в Европу.