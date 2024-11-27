Сеть кинотеатров Regal Cinemas представила ведро для попкорна в виде гроба к выходу «Носферату»

Сегодня / 04:23
«Верни меня в игру»: Netflix показал трейлер второго сезона «Игры в кальмара»
Сегодня / 11:54
Шэрон Стоун: «Американцы не путешествуют, они необразованны и наивны»
Сегодня / 11:37
TikTok запретит подросткам пользоваться бьюти-фильтрами
Сегодня / 10:08
Дрейк подал второй иск против Universal из‑за клеветы в «Not Like Us» Кендрика Ламара
Сегодня / 09:28
Вышел трейлер сериала «Декстер: Первородный грех»
Сегодня / 09:09
Мэрилин Мэнсон отозвал иск о клевете против Эван Рейчел Вуд
Сегодня / 08:45
Вступило в силу перемирие между Израилем и «Хезболлой»
Сегодня / 03:25
Джон Красински и Мэттью Риз снимутся в сериале «Молчаливая река»
Сегодня / 02:42
Умер режиссер Джим Абрахамс. Он написал сценарий «Голого пистолета» и снял «Аэроплан!»
Сегодня / 01:41
Лондон вновь признали лучшим городом мира. Москву не включили в рейтинг
Сегодня / 00:36
Элтон Джон признался, что не может писать музыку из‑за частичной слепоты
Вчера / 23:17
Адель выпустила собственную карточную игру Love Is a Game
Вчера / 22:59
Стартовала полномасштабная разработка нового «Ведьмака»
Вчера / 22:26
Universal отрицает, что Ариана Гранде заработала за «Злую» в 15 раз больше, чем Синтия Эриво
Вчера / 21:41
В Великобритании начали печатать вакансии на туалетной бумаге
Вчера / 21:17
Фиби Дайневор появилась в роли безжалостной шпионки в трейлере «Наследия»
Вчера / 20:55
Власти Москвы начали покупать у «Авиасейлс» информацию о туристах
Вчера / 20:01
В России собираются до 2029 года ввести единые учебники по всем школьным предметам
Вчера / 19:53
Эдгард Запашный подал в суд на телеграм-канал о цирке
Вчера / 19:12
Blue Man Group сыграют последний концерт в Нью-Йорке спустя 30 лет
Вчера / 18:52
Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни за взятки
Вчера / 18:17
Исследование: взаимодействие с дымом от лесных пожаров повышает риск возникновения деменции
Вчера / 18:07
Звезда «Дневников вампира» Пол Уэсли сыграет украинца в триллере «Невысказанное»
Вчера / 17:57
«Последние два года сломили меня»: Алек Болдуин не хочет смотреть «Ржавчину»
Вчера / 17:55
ЮНЕСКО: две трети блогеров не проверяют информацию перед публикацией
Вчера / 17:55
Умер старейший мужчина в мире
Вчера / 16:56
«Афиша Рестораны» поддержала гастрономический праздник Gimpel 100 в «Елисеевском»
Вчера / 16:35
Аренда однушки отнимает 73% от средней зарплаты москвича
Вчера / 16:12
В Великобритании разбили надгробие Скруджа из «Рождественской песни»
Вчера / 15:58
«Новые люди» предложили перевезти скульптуру Петра I из Москвы в Петербург
Вчера / 15:44
Дейзи Ридли рассказала, что чуть не задохнулась на съемках медицинской драмы «Катастрофа»
Вчера / 14:58
Телеведущая стала 100-й женщиной, побывавшей в космосе, и столкнулась с оскорблениями в соцсетях
Вчера / 14:38
Disney выплатит 43 миллиона долларов по делу о гендерном разрыве в оплате труда
Вчера / 14:30
«Вайб» стал словом 2024 года по версии «Грамоты.ру»
Вчера / 14:19
S.T.A.L.K.E.R. 2 возглавил недельный чарт Steam по выручке

Сеть кинотеатров Regal Cinemas представила ведро для попкорна в виде гроба к выходу «Носферату»

Сегодня в 10:49
Фото: Regal Cinemas

Сеть кинотеатров Regal Cinemas представила саркофаг для попкорна в преддверии выхода фильма ужасов «Носферату» Роберта Эггерса.

Предмет будет стоить 30,99 доллара с большой порцией попкорна или 25,99 доллара для тех, кто просто хочет сидеть в кинотеатре и смотреть фильм с пустым гробом на коленях. Он поступит в продажу за неделю до официального релиза фильма, который состоится 25 декабря, в день Рождества.

Гроб для попкорна станет новым коллекционным предметом от сети кинотеатров. Ранее Regal Cinemas выпускали ведерки для «Дюны: Часть вторая» в виде гигантского червя Шаи-Хулуда, а также «Дэдпула и Росомахи» c лицом героя Хью Джекмана в классической желто-черной маске.

В 2019 году кинотеатры AMC Theatres и Disney объединились для создания держателя для попкорна и напитков R2-D2 к выходу фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Его продавали по цене 49,99 доллара за штуку.

«Носферату» — ремейк классического хоррора от Роберта Эггерса, автора «Ведьмы», «Маяка» и «Варяга». В переосмыслении фильма немецкого экспрессиониста Ф.В.Мурнау 1922 года Лили-Роуз Депп сыграла молодую женщину, которая становится объектом желания ужасающего вампира графа Орлока (Билл Скарсгорд).

В актерский состав также вошли Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон, Саймон МакБерни и Уиллем Дефо. Сценарий к «Носферату» Эггерс написал сам.

В первых отзывах критики назвали картину «идеальным ремейком» и «лучшим хоррором года».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами