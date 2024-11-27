Сеть кинотеатров Regal Cinemas представила ведро для попкорна в виде гроба к выходу «Носферату»

Предмет будет стоить 30,99 доллара с большой порцией попкорна или 25,99 доллара для тех, кто просто хочет сидеть в кинотеатре и смотреть фильм с пустым гробом на коленях. Он поступит в продажу за неделю до официального релиза фильма, который состоится 25 декабря, в день Рождества.