Сеть кинотеатров Regal Cinemas представила ведро для попкорна в виде гроба к выходу «Носферату»

Сеть кинотеатров Regal Cinemas представила саркофаг для попкорна в преддверии выхода фильма ужасов «Носферату» Роберта Эггерса.
Предмет будет стоить 30,99 доллара с большой порцией попкорна или 25,99 доллара для тех, кто просто хочет сидеть в кинотеатре и смотреть фильм с пустым гробом на коленях. Он поступит в продажу за неделю до официального релиза фильма, который состоится 25 декабря, в день Рождества.
Гроб для попкорна станет новым коллекционным предметом от сети кинотеатров. Ранее Regal Cinemas выпускали ведерки для «Дюны: Часть вторая» в виде гигантского червя Шаи-Хулуда, а также «Дэдпула и Росомахи» c лицом героя Хью Джекмана в классической желто-черной маске.
В 2019 году кинотеатры AMC Theatres и Disney объединились для создания держателя для попкорна и напитков R2-D2 к выходу фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Его продавали по цене 49,99 доллара за штуку.
«Носферату» — ремейк классического хоррора от Роберта Эггерса, автора «Ведьмы», «Маяка» и «Варяга». В переосмыслении фильма немецкого экспрессиониста Ф.В.Мурнау 1922 года Лили-Роуз Депп сыграла молодую женщину, которая становится объектом желания ужасающего вампира графа Орлока (Билл Скарсгорд).
В актерский состав также вошли Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон, Саймон МакБерни и Уиллем Дефо. Сценарий к «Носферату» Эггерс написал сам.
В первых отзывах критики назвали картину «идеальным ремейком» и «лучшим хоррором года».