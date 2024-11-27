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Дрейк подал второй иск против Universal из‑за клеветы в «Not Like Us» Кендрика Ламара

Сегодня в 10:08
Фото: из соцсетей Дрейка

Дрейк подал еще один иск против лейбла Universal Music Group. В новом заявлении он обвинил компанию в распространении клеветы о нем в песне Кендрика Ламара «Not Like Us». Детали документа из суда в Техасе опубликовал Billboard.

В новом иске представители рэпера обвинили UMG и радиогиганта iHeartRadio в сговоре. Они считают, что лейбл платил радиостанциям за ротацию дисса и промоутирование трека.

Однако издание обратило внимание на другой параграф. В исковом заявлении юристы Дрейка утверждают, что Universal знала о «ложных обвинениях» Кендрика Ламара, содержащихся в песнях, но не стала стала мешать релизу. К ним канадец отнес слова о нем как о «настоящем педофиле» (certified pedophile) и «маньяке» (predator).

«UMG… могла бы отказаться от выпуска или распространения песни или потребовать отредактировать и/или удалить оскорбительный материал. Но UMG предпочла поступить иначе. UMG разработала, профинансировала и затем осуществила план по превращению „Not Like Us“ в виральный мегахит, намереваясь публично нанести вред репутации Дрейка и его бизнесу, разогнать истерию среди потребителей и, конечно же, получить огромные доходы. Этот план удался и, вероятно, превзошел самые смелые ожидания UMG», — говорится в тексте иска.

Это уже второй иск Дрейка в адрес выпускающей компании. В понедельник он обвинил Universal Music Group и Spotify в сговоре с целью искусственного повышения прослушиваний «Not Like Us».

Оба — Ламар и Дрейк — выпускают свои песни через дочерние компании Universal (Interscope и Republic соответственно). По слухам, в мае компания даже предлагала Ламару остановить конфликт. Эти сообщения представители UMG отрицали.

Кроме того, в ответе на «Not Like Us», песне «The Heart part 6», Дрейк утверждает, что переиграл Ламара, а его окружение передало оппоненту дезинформацию.

Ни один из исков не приведет к мгновенному началу разбирательств в суде, отмечает Billboard. Пока что это предварительные иски, по которым ключевые фигуры в UMG, Spotify и iHeart будут должны дать показания и предоставить больше информации, их слова могут быть использованы после начала разбирательства по сути претензий.

Комментируя первый иск, представители UMG назвали предположения о разрушении репутации своих артистов оскорбительными и несоответствующими действительности. «Мы используем самые высокие этические нормы в наших маркетинговых и рекламных кампаниях. Никакие надуманные и абсурдные юридические аргументы в этом предварительном иске не смогут скрыть тот факт, что поклонники выбирают музыку, которую они хотят слушать», — ответили они.

«Not Like Us» стала кульминацией весеннего конфликта Дрейка и Кендрика Ламара и самой прослушиваемой из девяти выпущенных в ходе бифа. Сейчас у песни более 916 млн стримов на Spotify, а у аудио и клипа по 178 млн просмотров на ютубе. Трек также провел две недели в топе чарта Billboard, 28 недель среди 100 самых популярных песен США, а также установил рекорды Spotify, набрав 100, 200, 300, 400, 500, 600 и 700 млн стримов быстрее всех на платформе.

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