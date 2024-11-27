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Вышел трейлер сериала «Декстер: Первородный грех»

Сегодня в 09:28
Фото: Paramount+/YouTube

Один из самых известных серийных убийц на телевидении возвращается в трейлере «Декстера: Первородный грех», приквела с Патриком Гибсоном в главное роли. Премьера 10-серийного драматического сериала состоится 13 декабря на стриминге Paramount+.

Действие «Первородного греха» происходит в Майами в 1991 году. На экране Декстер проходит путь от студента, которые уже не может контролировать свои кровожадные порывы, до мстительного серийного убийцы, умеющего управлять своей внутренней тьмой.

Под руководством своего отца Гарри (Кристиан Слейтер) он принимает Кодекс, который поможет ему находить и убивать людей, заслуживающих уничтожения в обществе, не попадая при этом в поле зрения правоохранительных органов. Декстеру приходится совмещать свои внесудебные увлечения с новой стажировкой по криминалистике в полицейском управлении Майами.

Майкл Си Холл, сыгравший Декстера в оригинальном сериале Showtime, который шел с 2006 по 2013 год, возвращается в роли внутреннего голоса Декстера. В актерский состав также вошли Молли Браун, Кристина Милиан, Джеймс Мартинез, Алекс Шимизу, Рино Уилсон, специально приглашенная звезда Сара Мишель Геллар и Патрик Демпси.

Исполнительные продюсеры — Клайд Филлипс, Скотт Рейнольдс, Холл, Мэри Лиа Саттон, Тони Эрнандес и Лилли Бернс, а Роберт Ллойд Льюис выступает в качестве продюсера. Студии Showtime Studios и Counterpart Studios также занимаются продюсированием.

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