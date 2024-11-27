Мэрилин Мэнсон отозвал иск о клевете против Эван Рэйчел Вуд

Шок-рокер Мэрилин Мэнсон отозвал иск о клевете против актрисы Эван Рэйчел Вуд и согласился выплатить ей около 327 000 долларов в качестве гонорара адвокатов, сообщает Deadline.

В феврале 2021 года Вуд обвинила Мэнсона, своего бывшего жениха, в сексуальных домогательствах, психологическом насилии, жестокости и запугивании. После публичного заявления Вуд с подобными обвинениями выступили и другие женщины. Мэнсон отверг обвинения, назвав их «ужасными искажениями реальности», и в марте 2022 года подал иск против Вуд, сославшись на клевету и эмоциональные страдания.

«Мэрилин Мэнсон, настоящее имя которого Брайан Уорнер, подал иск против мисс Вуд в качестве рекламного трюка, чтобы попытаться подорвать доверие к своим многочисленным обвинителям и возродить свою пошатнувшуюся карьеру. Но его попытка заставить мисс Вуд замолчать и запугать ее провалилась», — говорится в заявлении представителя Вуд, полученном Rolling Stone.

«Как правильно установил суд первой инстанции, претензии Уорнера были необоснованными. Решение Уорнера окончательно отказаться от иска и выплатить мисс Вуд ее полное вознаграждение в размере почти 327 000 долларов только подтверждает это», — добавил он.