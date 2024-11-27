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«Верни меня в игру»: Netflix показал трейлер второго сезона «Игры в кальмара»

Сегодня в 04:23
Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара», который выйдет на стриминговом сервисе 26 декабря.

Судя по ролику, в новых эпизодах сверхпопулярного шоу герой Ли Джон-джэ вернется на площадку смертельно опасного состязания. Он встретит новых игроков, готовых рискнуть жизнью ради приза в 45,6 млрд корейских вон.

Персонаж раскрыл в трейлере свою мотивацию вновь вступить в игру. «Я хочу положить конец этой игре», — признался он, призывая своих новых товарищей бороться с организаторами секретного проекта.

Роли в продолжении «Игры в кальмара» исполнили Ви Ха-джун, Ли Бен-хон, Кон Ю, которых зрители уже видели в первом сезоне. К ним присоединились Йим Си-ван, Кан Ха-нел, Пак Гю-янг, Ли Джин-ук, Пак Сан-хун, Янг Донг-ген, Канг Ае-сим, Ли Дэвид, Чой Сенг-хюн, Рох Джэ-вон, Джо Ю-ри и Вон Джи-ан.

События сезон развернутся спустя три года после концовки первой части. В продолжении зрители увидят предысторию ведущего игры. «Люди увидят больше его прошлого. Не думаю, что это заставит зрителей проникнуться к нему симпатией, но это может помочь им лучше понять его выбор», — рассказал исполнитель роли Ли Бен-хон.

«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом Netflix за все время, набрав рекордные 1,65 млрд просмотров за первые 28 дней после премьеры в 2021 году. Хван Дон-хек вошел в историю как первый азиат, получивший «Эмми» за выдающуюся режиссуру драматического сериала, а Ли Чжон-чжэ стал первым азиатом, получившим награду за выдающуюся главную роль в драматическом сериале.

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