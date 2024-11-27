Джон Красински и Мэттью Риз снимутся в сериале «Молчаливая река»

Американский актер Джон Красински, известный по ситкому «Офис» и хоррору «Тихое место», снимется в сериале «Молчаливая река» вместе со звездой «Американцев» Мэттью Ризом. Об этом сообщил Deadline.

Проект разработает продакшн-компания Красински и Аллисон Сигер Sunday Night для стримингового сервиса Prive Video. Шоу расскажет криминальную историю о серийном убийце, рассказанную от лица двух мужчин, чьи жизни связаны гораздо сильнее, чем они предполагают.

Сериал, как утверждают создатели, будет исследовать трещины в жизни маленьких американских провинциальных поселений. Красински срежиссирует пилот «Молчаливой реки», а также еще несколько серий.

Другие эпизоды поставит Эндрю Бернстайн. Он также выступит исполнительным продюсером шоу наряду с Аароном Рабином. Оба кинематографиста ранее работали над сериалом «Джек Райан» с участием Красински.