Умер режиссер Джим Абрахамс. Он написал сценарий «Голого пистолета» и снял «Аэроплан»

Американский режиссер и сценарист Джим Абрахамс скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на сына кинематографиста Джозефа.

Абрахамс умер от естественных причин у себя дома в Санта-Монике. У него остались жена Нэнси Кокуццо, вместе с которой он прожил почти 50 лет, дочь Джейми, сын Чарли и трое внуков Калеб, Джеймс и Айзек.

Абрахамс родился 10 мая 1944 года в штате Висконсин. Во время учебы в Висконсинском университете он познакомился с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами. В начале 70-х они создали театральную труппу, а затем начали снимать кино, сперва пародийное.

Лента «Солянка по-кентуккийски» неожиданно стала успешной и позволила кинематографистам закрепиться в Голливуде. Цукеры и Абрахамс продолжили снимать сатирические картины, выпустили комедию «Аэроплан», «Совершенно секретно» и «Безжалостные люди».

В конце 80-х Абрахамс занялся сольным творчеством, поставил фильм «Большой бизнес» и спродюсировал ленту Джона Уотерса «Плакса». В 1988 году он написал сценарий «Голого пистолета».

В начале 90-х кинематографист снял фильм «Горячие головы», который стал хитом и получил сиквел. Последней картиной, которую лично срежиссировал Абрахамс, стала «Мафия!» — она вышла в 1998 году. В 2006 году на экранах появилось «Очень страшное кино 4», над сценарием которого работал Абрахамс.