Лондон вновь признали лучшим городом мира. Москву не включили в рейтинг

Рейтинг The World’s 100 Best Cities подвел итоги 2024 года. Согласно им, лучшим городом мира признали Лондон, сообщили на сайте проекта, разрабатываемого консалтинговой компанией Resonance Сonsultancy.

Британская столица, в которой живут более 12 млн человек, получила высокие оценки за «стойкий дух и несравненную мировую привлекательность». Лондон возглавляет престижный рейтинг уже в десятый раз подряд.

Исследователи отметили развитие инфраструктуры города и его транспортной системы, внимание властей к экологическим инициативам, инвестиционный потенциал и процветающий гостиничный сектор.

«Синергия между историческим наследием Лондона и его современными амбициями позиционирует его не только как город настоящего, но и как мегаполис будущего», — заключили авторы рейтинга.

На второе место перечня они поставили Нью-Йорк — город с «неукротимым духом», сумевший оправиться от последствий пандемии. Третью позицию получил Париж, который «продолжает поражать нас своими ориентированными на будущее инициативами в сфере городского обновления».

«Париж систематизировал пешеходный туризм, езду на велосипеде и жизнь на открытом воздухе, как нигде больше на планете», — отметили создатели рейтинга.

В топ-10 лучших городов мира включили Токио, Сингапур, Рим, Мадрид, Барселону, Берлин и Сидней. В рейтинге на более низких позициях оказались Амстердам, Дубай, Сеул, Чикаго, Милан, Стамбул, Хельсинки, Прага, Пекин и другие мегаполисы.