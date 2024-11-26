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Элтон Джон признался, что не может писать музыку из‑за частичной слепоты

Сегодня в 00:36
Фото: Lester Cohen / Getty Images

Британский певец Элтон Джон признался в интервью телепрограмме Good Morning America, что не может писать музыку из‑за потери зрения после серьезной глазной инфекции.

Артист рассказал, что ослеп на правый глаз в июле, когда был на юге Франции. Музыкант также плохо видит левым глазом, из‑за чего в последнее время перестал работать над новым альбомом.

«Есть надежда, что все наладится, но пока я вроде как застрял, поскольку я могу что‑то делать, но записываться в студии и заниматься чем‑то в этом духе — не знаю, поскольку я не могу видеть текст песен в первую очередь», — поделился Джон.

Певец посетовал, что не может ни читать, ни смотреть какие‑либо видео или фильмы. Тем не менее, он называет себя «самым везучим человеком в мире».

«Я горжусь документальным фильмом. Я горжусь своими сыновьями. Я горжусь собственным отношением к себе и к ситуации. Я просто очень везучий и я благодарен», — подчеркнул артист.

Документальный фильм об Элтоне Джоне выйдет 13 декабря на стриминговом канале Disney+. Трейлер проекта появился в сети в сентябре. «Элтон Джон: Никогда не поздно» расскажет о пути музыканта к славе, его феноменальном успехе в 70-х и тяжелых эмоциях, которые он переживал в те годы.

Картину о музыканте срежиссировали Эр Джей Катлер, работавший над лентой «Билли Айлиш: Слегка размытый мир», и его партнер Дэвид Ферниш. Впервые ее показали публике на фестивале в Торонто в июне.

В сентябре Джон впервые рассказал о своих проблемах со зрением. В октябре он выступил на премьере документальной ленты в Нью-Йорке, где признался, что от него «мало что осталось».

«У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты», — рассказал артист на церемонии. «У меня нет ни правого бедра, ни левого колена, ни правого колена. Фактически единственное, что у меня осталось, — это левое бедро. Но я все еще здесь», — добавил он.

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