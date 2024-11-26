Адель выпустила собственную карточную игру «Love Is A Game»

Британская певица Адель выпустила собственную карточную игру под названием «Love Is A Game». Артистка рассказала об этом в своих соцсетях.

Адель показала коллекцию мерча, выпущенную в память о ее концертной серии в Лас-Вегасе. В нее, помимо игры, вошли виниловый бокс-сет с фотокнигой, елочные украшения с портретом певицы и домашняя одежда с литерой «А».

Игру с карточками Адель придумала сама вместе с подругой Джедией Дженкинс. По словам артистки, ее идея пришла девушкам «одним пьяным вечером».

В набор включены 100 карточек с вопросами, разделенными на пять категорий. Они помогают игрокам разобраться в своих воспоминаниях, чувствах, своей идентичности, страхах и желаниях.

«Игра, основанная на разговорах, создана с целью изучения веселых и откровенных бесед, смеха и незабываемых моментов с кем бы вы ни решили поиграть. Вопросы разбиты на пять категорий: „Быть любимым“, „Кто я такой“, „Надежды, страхи и судьба“, „Когда мы были молоды“ и „Пьяный язык — честный язык“», — указано в описании товара.