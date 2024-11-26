Стартовала полномасштабная разработка нового «Ведьмака»

Следующая часть игры по «Ведьмаку» от CD Projekt RED вошла в стадию полноценной разработки, объявил глава студии Петр Нелюбович. Сроков релиза — даже примерных — пока нет.

«Впереди у нас много работы, но благодаря нашим талантливым и трудолюбивым сотрудникам я верю, что мы можем сделать новую ведьмачью сагу замечательной. Не останавливаемся!», — написал Нелюбович.

В марте 2022 года CD Projekt Red объявила о запуске разработки новой части «Ведьмака». С того момента команда создавала концепции, проектировала и готовила материалы и ресурсы для работы. В том же году студия предупреждала, что следующая часть «Ведьмака» выйдет не раньше 2025-го.

По состоянию на 31 октября 2024 года над следующим «Ведьмаком» трудилось 400 человек — большая часть штата студии, отметил DTF. У проекта есть кодовое название — Polaris.