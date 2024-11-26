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Universal отрицает, что Ариана Гранде заработала за «Злую» в 15 раз больше, чем Синтия Эриво

Сегодня в 22:26
Фото: Bruce Glikas/Getty Images

Universal Pictures сообщила, что Ариана Гранде и Синтия Эриво получили одинаковый гонорар за главные роли в мюзикле «Злая». Студия отрицает, что у двух актрис была 15-кратная разница в выплатах, передает Variety.

В конце прошлой недели в соцсетях появились слухи, что труд Гранде и Эриво за «Злую» вознаграждался по-разному. В тиктоке и на реддите утверждалось, что Гранде заработала 15 млн долларов за роль ведьмы Эльфабы, а Эриво — только 1 млн за ведьму Глинду, пишет New York Post.

Информацию об этом Universal назвала «ложью из сплетен в интернете». Представители студии не стали уточнять, сколько в действительно заработали Гранде и Эриво.

Тем временем Ариане Гранде и Синтии Эриво пророчат номинации на «Оскар» за появление в адаптации бродвейского мюзикла. Режиссером выступил Джон Чу («Безумно богатые азиаты»).

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