Фиби Дайневор появилась в роли безжалостной шпионки в трейлере «Наследия»

Британская актриса Фиби Дайневор, наиболее известная по роли Дафны в сериале «Бриджертоны», появилась в трейлере фильма «Наследие» («Inheritance»). Его опубликовали на ютуб-канале IFC Films.

Дайневор предстала в ролике в образе шпионки Майи, которая неожиданно обнаруживает, что она не первый сотрудник спецслужб в ее семье. Отец девушки занимался тем же.

Согласно описанию триллера, Майя обнаружит себя в центре международного заговора. Он, как показывает видео, приведет ее сперва в Египет, затем в Индию, а после в Южную Корею.

Режиссером картины выступил Нил Бергер, снявший «Поколение Вояджер», «Области тьмы» и «Дивергента». В актерский состав проекта вошли Рис Иванс, Кьяра Баксендейл и Мейд Эйд. Фильм выйдет на экраны 24 января.