Фиби Дайневор появилась в роли безжалостной шпионки в трейлере «Наследия»

Британская актриса Фиби Дайневор, наиболее известная по роли Дафны в сериале «Бриджертоны», появилась в трейлере фильма «Наследие» («Inheritance»). Его опубликовали на ютуб-канале IFC Films.
Дайневор предстала в ролике в образе шпионки Майи, которая неожиданно обнаруживает, что она не первый сотрудник спецслужб в ее семье. Отец девушки занимался тем же.
Согласно описанию триллера, Майя обнаружит себя в центре международного заговора. Он, как показывает видео, приведет ее сперва в Египет, затем в Индию, а после в Южную Корею.
Режиссером картины выступил Нил Бергер, снявший «Поколение Вояджер», «Области тьмы» и «Дивергента». В актерский состав проекта вошли Рис Иванс, Кьяра Баксендейл и Мейд Эйд. Фильм выйдет на экраны 24 января.
«Это было настоящее приключение — снимать по всему миру и рисковать, чтобы достичь ощущения „ты там“. Фиби демонстрирует феноменальную игру в фильме, и я с нетерпением жду, когда зрители увидят ее такой, какой они никогда ее раньше не видели», — сказал Бергер.