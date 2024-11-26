В Великобритании начали печатать вакансии на туалетной бумаге

Производитель товаров для гигиены Essity в Великобритании выпустила туалетную бумагу с напечатанными вакансиями на листках. Лимитированные рулоны появились там, откуда компания хочет нанять специалистов, пишет таблоид The Sun.
Бумагу с объявлениями о работе и куар-кодом отнесли в туалеты Университета Ноттингема, где учатся инженеры. Таким образом Essity хочет помочь с трудоустройством «талантливым выпускникам» и «перспективным специалистам в области промышленного производства». Устроится в компанию получится в 2025 году.
Вакансии на туалетной бумаге посчитали «подходящим способом донести информацию», ведь ее носитель — это товар, который делает Essity, пояснила представительница компании Гарет Люси. «Обещаем, что с нами вы не спустите свои карьерные ожидания в унитаз», — написано на листках рулонов.
В ходе опроса тысячи студентов Essity выяснила, что 31% респондентов считает перспективу поиска работы «непосильной» и еще столько же боятся высокой конкуренции, 27% не хотят работать там, где им не нравится, а 21% не знает, с чего начать после выпуска из вуза.