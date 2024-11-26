Власти Москвы начали покупать у «Авиасейлс» информацию о туристах

Мэрия Москвы начала закупать данные авиационной статистики сервиса «Авиасейлс», чтобы оценить эффективность инвестиций в туристическую индустрию. Сумма и условия сделки не разглашаются, передает «Коммерсант».

Комитет по туризму Москвы (Мостуризм) получит данные по совершенным бронированиям и сведения аэропортов, работающих с сервисом авиационной аналитики «Авиасейлса» Aviastats. В ведомстве пояснили, что с помощью этой информации получится оценить эффективность инвестиций в туристическую индустрию и понять потенциальную аудиторию проектов.

Данные Aviastats, которые обычно закупают перевозчики и аэропорты, должны позволить московским властям оценить географию путешествий, возрастные категории гостей, высчитать долю детей, средний срок планирования поездки и количество доступных рейсов перевозчиков. Это может помочь подготовиться к снижению турпотока в низкий сезон, пояснила руководитель направления по развитию бизнеса «Авиасейлс» Яна Хрестик.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сомневается, что сведения об авиационных прибытиях позволят властям получить релевантные данные о туристическом потоке. По его мнению, данные банков и сотовых операторов были бы полезнее: с их помощью можно понять маршруты путешественников в городе и их фактические траты.