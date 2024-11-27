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Вступило в силу перемирие между Израилем и Хезболлой

Сегодня в 08:45
Фото: Stringer/picture alliance via Getty Images

Соглашение о прекращении огня вступило в силу спустя более года противостояния между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», пишет Би-би-си.

Оно началось в 04:00 по местному времени в среду, положив, по крайней мере, временный конец почти 14-месячным боям между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой боевиков.

О заключении соглашения было объявлено во вторник вечером Израилем, Францией и США, а президент Джо Байден заявил, что оно направлено на «постоянное прекращение боевых действий». Атаки с обеих сторон были зафиксированы незадолго до начала перемирия.

За четыре часа до вступления соглашения в силу Израиль отдал приказ об эвакуации некоторых районов Бейрута, а примерно за час до этого нанес удар по городу. За несколько часов до прекращения боевых действий «Хезболла» также обстреляла Израиль с помощью беспилотников.

Через несколько минут после начала перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила жителей южного Ливана, что им не следует «направляться в деревни, которые ЦАХАЛ приказал эвакуировать, или к силам ЦАХАЛа в этом районе».

Официальный представитель армии Израиля на арабском языке Авичай Адраи заявил в соцсети X, что ЦАХАЛ «сообщит вам, когда будет безопасно возвращаться домой». Тем не менее, вскоре после начала перемирия репортеры Reuters видели десятки автомобилей, направлявшихся на юг, некоторые из них были заполнены личными вещами.

Война стала самой кровопролитной в Ливане за последние десятилетия. В результате нее, по данным местных властей, погибло более 3823 человек.

По условиям соглашения, о котором было объявлено во вторник при посредничестве США, Израиль постепенно выведет свои войска с юга Ливана в течение 60 дней. В тот же срок боевики и оружие «Хезболлы» будут выведены из района к югу от реки Литани — границы, установленной по итогам последней войны между Израилем и «Хезболлой» в 2006 году. Их заменят ливанские правительственные войска.

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