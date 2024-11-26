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В России собираются до 2029 года ввести единые учебники по всем школьным предметам

Сегодня в 20:01
Фото: Drew Coffman/Unsplash

Министерство просвещения России планирует ввести единые учебники по всем школьным предметам до 2029 года. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

По его словам, в данный момент ведется работа над учебниками. «Планируем, что все школы будут учиться по единым государственным учебникам», — подчеркнул Кравцов.

Ранее в Минпросвещения говорили, что единые учебники по русскому языку появятся в течение двух-трех лет.

В 2021 году Минпросвещения одобрило учебники по истории под редакцией Владимира Мединского. В 2022 году власти решили выпустить новые учебники с главами о военной операции России на Украине. Кравцов обещал, что в них расскажут о «преступлениях киевского режима». Книгу для 11-х классов завершили весной 2023 года.

Тогда же стало известно, что министерство создало учебник по украинскому языку для школьников. Издательство «Просвещение» за год до этого удалило из учебника по английскому языку упоминание правозащитной организации Amnesty International.

Летом 2023 года в школьном учебнике по ОБЖ появился модуль «Элементы начальной военной подготовки». В СМИ же в этот же период появились обзоры нового учебника по истории. В нем полностью переписали раздел о 1970–2000-х годах.

В 2024 году Владимир Мединский пообещал выпустить «лучшие за 30 лет» учебники истории для 5–9-х классов. Парламентарии рекомендовали добавить в них сравнение Украины и «нацистов середины XX века». Автор учебника Александр Чубарьян намеревался пересмотреть в нем определение слова «империя».

Минпросвещения исключило из перечня школьных пособий учебники по финансовой грамотности и экономике сооснователя Высшей школы экономики Игоря Липсица*, которого ранее Минюст объявил иноагентом. Осенью 2024 года экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил исключить теорию Дарвина из школьных учебников по биологии. В РПЦ призвали этого не делать.

* Игорь Липсиц внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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