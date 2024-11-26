Эдгард Запашный подал в суд на телеграм-канал о цирке

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против телеграм-канала «Цирковые». Однако заявление дрессировщика оставили без движения из‑за нарушений, сообщает пресс-служба судов Москвы.

Запашный считает, что «Цирковые» распространяют недостоверные и порочащие сведения для формирования мнения о нем как о «похотливом человеке, сексисте, аморальном чудовище». Судя по постам в телеграм-канале, в которых упоминается дрессировщик, авторы последовательно критикуют Запашного.

В последнем посте «Цирковых» с упоминанием Запашного утверждается, что тот солгал о своих заграничных поездках. «Это бесконечное вранье бросает тень на всю цирковую отрасль», — написали авторы.

Ранее Запашный сам стал ответчиком по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, напомнил РБК. Против него судится журналист Олег Лурье, чьи посты о доставке помощи российским военным Запашный репостит в своем телеграм-канале. На данный момент проводится лингвистическая экспертиза.