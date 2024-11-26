Blue Man Group сыграют последний концерт в Нью-Йорке спустя 30 лет

Blue Man Group завершат свою программу в Нью-Йорке в феврале 2025 года, отыграв в городе более 17 тыс. выступлений за 30 с лишним лет. Об этом рассказал The Guardian.

Последний концерт коллектива в Нью-Йорке состоится 2 февраля. В начале января шоу также завершится в Чикаго, но продолжится в других городах, включая Лас-Вегас, Бостон и Берлин. После отсрочки из‑за пандемии коронавируса артисты должны возобновить выступления в Орландо, штат Флорида, в 2025 году.

«Для меня большая честь быть частью исторической эволюции Blue Man Group, которая началась в Нью-Йорке в 1991 году, поэтому я с глубочайшей благодарностью объявляю о финальных выступлениях в Чикаго», — сказал Джек Кенн, управляющий директор группы, в заявлении, полученном ABC7 Chicago.

О закрытии нью-йоркской постановки было объявлено в пресс-релизе. Причины внезапного закрытия неизвестны.