Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни за взятки

Суд китайской провинции Шаньдун приговорил бывшего председателя Bank of China Ляньгэ Лю к смертной казни за взяточничество и незаконную выдачу кредитов, сообщил Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНР.
По данным Верховной народной прокуратуры КНР, Ляньгэ Лю получил взятки на сумму около 121 млн юаней (16,8 млн долларов).
При этом у банкира отсрочка в два года — приговор будет приведен в исполнение, только если он совершит новые преступления в течение этого времени. В ином случае наказание заменят на пожизненное заключение. Банкира также навсегда лишат политических прав и конфискуют все его личное имущество.
Ляньгэ Лю, родившийся в 1961 году, работал в банковских и финансовых учреждениях, в том числе в центральном банке Народного банка Китая и Экспортно-импортном банке Китая, прежде чем в 2019 году получил повышение и стал председателем Bank of China.
В октябре прошлого года Коммунистическая партия Китая уволила его с поста главы банка, обвинив в незаконной деятельности и получении взяток.