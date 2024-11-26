Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни за взятки

При этом у банкира отсрочка в два года — приговор будет приведен в исполнение, только если он совершит новые преступления в течение этого времени. В ином случае наказание заменят на пожизненное заключение. Банкира также навсегда лишат политических прав и конфискуют все его личное имущество.