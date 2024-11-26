ЮНЕСКО: две трети блогеров не проверяют информацию перед публикацией

Две трети блогеров, принявших участие в исследовании ЮНЕСКО, не проверяли точность своей информации, прежде чем делиться ею с подписчиками. Организация ООН считает, что инфлюэнсерам «срочно» нужны навыки фактчекинга, передает The Guardian.

Шесть из десяти контентмейкеров не используют официальные источники, включая государственные сайты и документы. Самым распространенным источником они назвали личный, следом шли собственные поиски информации, разговоры со знающими людьми и новости.

Согласно исследованию, четыре из десяти блогеров назвали популярность интернет-источника (измеряемую количеством лайков и просмотров) ключевым показателем его достоверности. Почти половина инфлюэнсеров, с которыми связалось ЮНЕСКО, заявили, что они «отчасти» знакомы с местными законами о свободе слова, распространении сведений, порочащих человека, и авторских правах, но не разбираются в них.

«Распространенное отсутствие строгой критической оценки информации подчеркивает острую необходимость повышения навыков информационной грамотности создателей медиа», — говорится в отчете ООН.

ЮНЕСКО опросило 500 контентмейкеров из 45 стран, большинство из которых были из Европы и Азии. Большая часть респондентов была моложе 35 лет, у них меньше 10 тыс. подписчиков, а их основными платформы — инстаграм* и фейсбук*. Примерно у четверти участников опроса было до 100 тыс. подписчиков.