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Звезда «Дневников вампира» Пол Уэсли сыграет украинца в триллере «Невысказанное»

Сегодня в 18:07
Фото: paulwesley

Американский актер Пол Уэсли, известный по сериалу «Дневники вампира», снимется в украинском военном триллере «Невысказанное» («Unspoken»). Об этом сообщил Deadline.

Проект будет мини-сериалом, состоящим из шести эпизодов. Его автором выступит польский писатель Филип Сычинский. Вместе с Жанной Озирна он написал сценарий шоу, посвященного истории бывшего украинского солдата.

По сюжету герой работает таксистом в Польше, когда сталкивается с необходимостью вывезти свою семью из зоны внезапно начавшихся боевых действий. Мужчина пересекает границу и мчится на помощь жене, попавшей в заложники войны.

Сериал выпустит польская продакшн-компания Match & Spark вместе с базирующейся в Лос-Анджелесе 5X Media. Съемки проекта пройдут в Восточной Европе. Режиссером станет Дэвид Стрейтон, работавший над «Хорошим доктором».

Картину снимут на английском языке с добавлением украинского и польского. Старт съемок запланирован на зиму 2025–2026 года. Исполнительными продюсерами шоу станут Анна Розальская, Тарик Хачуд, Алон Штрусман, Лимор Готт Ронен, Дмитрий Суханов, Наталья Либет и Саар Йогев.

«Я надеюсь, что зрители проникнутся борьбой Пола и вынесут что‑то значимое о жизни, ценностях и стойкости из его путешествия и обновленного понимания человеческого духа», — отметил Уэсли.

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