Исследование: взаимодействие с дымом от лесных пожаров повышает риск возникновения деменции

Длительное воздействие дыма от лесных пожаров повышает риск развития деменции. К такому выводу пришли калифорнийские ученые. Об этом пишет Independent со ссылкой на доклад, опубликованный в журнале JAMA Neurology.

В ходе 11-летнего исследования более 1,2 миллиона жителей Южной Калифорнии в возрасте от 60 лет и старше, группа врачей из США выяснила, что уровень деменции значительно вырос среди людей, которые часто подвергались воздействию дыма от лесных пожаров в течение трех лет.

«Дикие пожары, которые раньше были редкими и локализованными, теперь регулярно поражают население по всей территории США. Антропогенное изменение климата увеличило частоту и интенсивность лесных пожаров, что свело на нет успехи в области качества воздуха, достигнутые в соответствии с Законом о чистом воздухе на западе США», — сообщили исследователи.

По их словам, увеличение уровня загрязнения воздуха на один микрограмм на квадратный метр, вызванное лесными пожарами, «связано с 18-процентным ростом вероятности диагностирования деменции». Те, кому на момент участия в исследовании было меньше 75 лет, оказались более подвержены негативному воздействию по сравнению с людьми более старшего возраста.

Связь между дымом лесных пожаров и деменцией была сильнее среди темнокожих и испаноязычных участников. Другие также подвергались непропорциональному воздействию, включая жителей бедных районов и представителей меньшинств.

«Эти выводы подчеркивают важность исследований, которые рассматривают влияние загрязнения воздуха на потенциально уязвимые подгруппы населения и направлены на определение потенциальных стратегий для смягчения неравенства в воздействии загрязнения воздуха», — уточнили ученые.

Дело в частицах PM2.5, которые образуются в ходе лесных пожаров. Попадая в человеческий организм, эти частицы негативно влияют на здоровье. PM2.5 связывают с преждевременными смертями, болезнями сердца и легких, несмертельными сердечными приступами, астмой, аритмией и многим другим. Кроме того ее связывают с болезнями мозга, в том числе деменцией.