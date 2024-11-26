Исследование: взаимодействие с дымом от лесных пожаров повышает риск возникновения деменции

Сегодня / 13:37
«Матрица» и «Быть Джоном Малковичем»: Rolling Stone выбрал лучшие фильмы 1999 года
Сегодня / 18:07
Звезда «Дневников вампира» Пол Уэсли сыграет украинца в триллере «Невысказанное»
Сегодня / 17:57
«Последние два года сломили меня»: Алек Болдуин не хочет смотреть «Ржавчину»
Сегодня / 17:55
Умер старейший мужчина в мире
Сегодня / 16:56
«Афиша Рестораны» поддержала гастрономический праздник Gimpel 100 в «Елисеевском»
Сегодня / 16:35
Аренда однушки отнимает 73% от средней зарплаты москвича
Сегодня / 16:12
В Великобритании разбили надгробие Скруджа из «Рождественской песни»
Сегодня / 15:58
«Новые люди» предложили перевезти скульптуру Петра I из Москвы в Петербург
Сегодня / 15:44
Дейзи Ридли рассказала, что чуть не задохнулась на съемках медицинской драмы «Катастрофа»
Сегодня / 14:58
Телеведущая стала 100-й женщиной, побывавшей в космосе, и столкнулась с оскорблениями в соцсетях
Сегодня / 14:38
Disney выплатит 43 миллиона долларов по делу о гендерном разрыве в оплате труда
Сегодня / 14:30
«Вайб» стал словом 2024 года по версии «Грамоты.ру»
Сегодня / 14:19
S.T.A.L.K.E.R. 2 возглавил недельный чарт Steam по выручке
Сегодня / 13:38
Дрейк обвинил UMG и Spotify в сговоре для продвижения дисса Кендрика Ламара о нем
Сегодня / 12:55
«Миллионер из трущоб» может получить сиквел
Сегодня / 12:11
«Circus Maximus» Трэвиса Скотта стал самым кассовым туром сольного рэпера в истории
Сегодня / 12:08
«Меня публично унизили»: Кира Найтли больше не будет сниматься во франшизах
Сегодня / 11:19
Кендрик Ламар выпустил клип на трек «Squabble Up» с нового альбома «GNX»
Сегодня / 11:10
В парке Горького открылись кафе для белок
Сегодня / 10:08
Кортни Б.Вэнс заменит Лэнса Реддика в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»
Сегодня / 09:38
Глен Пауэлл объявил конкурс двойников. Победитель получит роль в фильме
Сегодня / 09:05
Съемки второго сезона «Миротворца» завершились
Сегодня / 04:13
Джуд Лоу рассказал, что английский домик из «Отпуска по обмену» не существует в реальности
Сегодня / 03:45
«Гладиатор-2» закрепил место Ридли Скотта в топ-10 самых кассовых режиссеров в истории
Сегодня / 02:53
Шарлиз Терон присоединится к новому фильму Кристофера Нолана
Сегодня / 01:49
Лана Дель Рей выпустит десятый альбом весной 2025 года
Сегодня / 00:43
Южная Корея стала первой страной, где роботы заняли 10% рабочих мест в промышленном секторе
Сегодня / 00:01
Мэттью Бродерик и его сын снимутся в сериале «Элсбет»
Вчера / 23:00
Британские ученые сделали спагетти в 200 раз тоньше человеческого волоса
Вчера / 22:41
В Магаданской области двое подростков управляли ОПГ и торговлей наркотиками по всей России
Вчера / 22:36
В Польше нашли клад из монет времен Священной Римской империи стоимостью 12 млн рублей
Вчера / 21:14
В Минпромторге обсудили выдачу играм удостоверений как у кино. Разразботчикам идея не понравилась
Вчера / 20:50
Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре раздадут соцработникам и участникам спецоперации
Вчера / 20:47
В Курской области на деревьях появились «ледяные волосы». Это редкое природное явление
Вчера / 20:05
Появился тизер лайв-адаптации «Лило и Стича»

Исследование: взаимодействие с дымом от лесных пожаров повышает риск возникновения деменции

Сегодня в 18:17
Фото: Malachi Brooks/Unsplash

Длительное воздействие дыма от лесных пожаров повышает риск развития деменции. К такому выводу пришли калифорнийские ученые. Об этом пишет Independent со ссылкой на доклад, опубликованный в журнале JAMA Neurology.

В ходе 11-летнего исследования более 1,2 миллиона жителей Южной Калифорнии в возрасте от 60 лет и старше, группа врачей из США выяснила, что уровень деменции значительно вырос среди людей, которые часто подвергались воздействию дыма от лесных пожаров в течение трех лет.

«Дикие пожары, которые раньше были редкими и локализованными, теперь регулярно поражают население по всей территории США. Антропогенное изменение климата увеличило частоту и интенсивность лесных пожаров, что свело на нет успехи в области качества воздуха, достигнутые в соответствии с Законом о чистом воздухе на западе США», — сообщили исследователи.

По их словам, увеличение уровня загрязнения воздуха на один микрограмм на квадратный метр, вызванное лесными пожарами, «связано с 18-процентным ростом вероятности диагностирования деменции». Те, кому на момент участия в исследовании было меньше 75 лет, оказались более подвержены негативному воздействию по сравнению с людьми более старшего возраста.

Связь между дымом лесных пожаров и деменцией была сильнее среди темнокожих и испаноязычных участников. Другие также подвергались непропорциональному воздействию, включая жителей бедных районов и представителей меньшинств.

«Эти выводы подчеркивают важность исследований, которые рассматривают влияние загрязнения воздуха на потенциально уязвимые подгруппы населения и направлены на определение потенциальных стратегий для смягчения неравенства в воздействии загрязнения воздуха», — уточнили ученые.

Дело в частицах PM2.5, которые образуются в ходе лесных пожаров. Попадая в человеческий организм, эти частицы негативно влияют на здоровье. PM2.5 связывают с преждевременными смертями, болезнями сердца и легких, несмертельными сердечными приступами, астмой, аритмией и многим другим. Кроме того ее связывают с болезнями мозга, в том числе деменцией.

В июне в журнале Science Advances вышло исследование, согласно которому за 10 лет в Калифорнии из‑за воздействия токсичных частиц, содержащихся в дыме лесных пожаров, умерли более 50 тыс. человек.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами