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Умер старейший мужчина в мире

Сегодня в 17:55
Фото: Guinness World Records

Самый старый мужчина в мире Джон Тиннисвуд умер в Великобритании в возрасте 112 лет. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на его семью.

В последние годы Тиннисвуд жил в доме престарелых, где, по словам его близких, он был «окружен музыкой и любовью».

Тиннисвуд родился 26 августа 1912-го, в этом же году затонул «Титаник» и подошло к концу 268-летнее правление китайской династии Цин. Во время Второй мировой мужчина воевал в составе британской армии, а большую часть жизни проработал бухгалтером в компаниях Shell и BP.

В 1972 году Тиннисвуд вышел на пенсию, в 1986-м овдовел. Долгожитель оставил после себя большую семью: дочь, четверых внуков и троих правнуков.

Британец получил титул старейшего мужчины в апреле 2024 года, когда в возрасте 114 лет умер предыдущий рекордсмен ― фермер Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы.

На свое 112-летие Тиннисвуд рассказал в интервью, что никаких секретов долголетия у него нет, разве что он был довольно активным в юности и много ходил. Никакой диеты мужчина тоже не придерживался, а по пятницам любил съесть порцию рыбы с жареной картошкой. Его главный совет для поддержания здоровья ― соблюдать умеренность.

На вопрос, как изменился мир за время его жизни, Тиннисвуд отвечал, что он «едва ли стал лучше». Главным изменением более чем за век долгожитель назвал самолеты, которые сделали мир меньше, — «в остальном все примерно так же».

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