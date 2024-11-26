Умер старейший мужчина в мире

Самый старый мужчина в мире Джон Тиннисвуд умер в Великобритании в возрасте 112 лет. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на его семью.

В последние годы Тиннисвуд жил в доме престарелых, где, по словам его близких, он был «окружен музыкой и любовью».

Тиннисвуд родился 26 августа 1912-го, в этом же году затонул «Титаник» и подошло к концу 268-летнее правление китайской династии Цин. Во время Второй мировой мужчина воевал в составе британской армии, а большую часть жизни проработал бухгалтером в компаниях Shell и BP.

В 1972 году Тиннисвуд вышел на пенсию, в 1986-м овдовел. Долгожитель оставил после себя большую семью: дочь, четверых внуков и троих правнуков.

Британец получил титул старейшего мужчины в апреле 2024 года, когда в возрасте 114 лет умер предыдущий рекордсмен ― фермер Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы.

На свое 112-летие Тиннисвуд рассказал в интервью, что никаких секретов долголетия у него нет, разве что он был довольно активным в юности и много ходил. Никакой диеты мужчина тоже не придерживался, а по пятницам любил съесть порцию рыбы с жареной картошкой. Его главный совет для поддержания здоровья ― соблюдать умеренность.