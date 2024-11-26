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«Последние два года сломили меня»: Алек Болдуин не хочет смотреть «Ржавчину»

Сегодня в 17:57
Фото: Warner Bros. Home Entertainment

Алек Болдуин заявил, что не хочет смотреть «Ржавчину» после смертельного выстрела в кинооператора Галину Хатчинс. Отвечая на вопрос журналистов, видел ли актер финальный вариант фильма и хотел бы его увидеть, он отметил, что в ближайшее время точно нет.

«Только потому, что это, очевидно, самое сложное, с чем я когда‑либо сталкивался в своей жизни. Помимо самих жертв, больше всего мне больно от того, что это пережила моя жена. Она была очень, очень травмирована этим. Это причинило ей много боли. Когда ты женат на ком-то, и все шло довольно хорошо, и у нас было семеро детей… и все рушится. Это очень пугает и очень тревожит», — рассказал актер.

Он отметил, что последние два года эта ситуация подкосила его и истощила. Болдуин выразил надежду, что «Ржавчина» выйдет в прокат и он сможет вернуть деньги своим инвесторам. По словам актера, он отказался от гонорара за фильм и передал все деньги и права на фильм мужу Галины Мэтту.

В октябре 2021 года из бутафорского пистолета, который держал Болдуин, вылетела боевая пуля, убившая Хатчинс и тяжело ранившая режиссера Джоэла Соусу.

Болдуину было предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве, но 12 июля судья прекратил дело. Ханна Гутьеррес-Рид, работавшая на фильме в качестве оружейника, предстала перед судом по обвинению в непреднамеренном убийстве, в котором она признала себя невиновной. В марте присяжные признали ее виновной, но не признали ее виновной в фальсификации доказательств.

Спустя три года фильм был показан на фестивалях. Премьера состоялась на фестивале EnergaCamerimage в Торуни (Польша), но Болдуин не был приглашен. Однако он появился на кинофестивале в Турине — впервые после трагедии.

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