«Афиша Рестораны» поддержала гастрономический праздник Gimpel 100 в «Елисеевском»

«Афиша Рестораны» стала главным партнером праздника Gimpel 100, который прошел 21 ноября 2024 года в «Елисеевском». В исторических декорациях пустующего гастронома отмечали завершение пяти сезонов ресторана Gimpel.

На ивент приехали 100 шеф-поваров из разных уголков мира, включая Тома Халпина (Maya), Глена Баллиса, Александра Раппопорта, Максима Деллоса, Мирко Дзаго, Андрея Махова и Владислава Пискунова.

Весь вечер в «Елисеевском» работала брендированная сцена издания, на которой гости выступали в формате открытого микрофона. А еще «Афиша Рестораны» взяла эксклюзивное интервью у основателей Gimpel — Игоря и Кати Ланцман. Они рассказали, как их смелый эксперимент превратился в главную гастрономическую достопримечательность Переделкино.

На торжественном вечере собрались более 250 гостей, среди которых были звезды гастрономической индустрии и представители медиа. В программе мероприятия были выступления шефов в формате капустника и фуршет с русскими гастрономическими традициями.