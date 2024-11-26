Аренда однушки отнимает 73% от средней зарплаты москвича

Средняя предлагаемая зарплата в Москве выросла с 70,5 тыс. рублей в ноябре 2022 года до 98,3 тыс. в ноябре 2024-го (рост — почти 40%), согласно оценке hh.ru. Аренда квартиры площадью 37,5 кв. метра за тот же период подорожала с 44,3 тыс. рублей до 72,2 тыс. (рост — почти 63%), если верить данным «ЦИАН.Аналитики».

Доля затрат на съем жилья в общем объеме ежемесячных доходов за два года выросла в 1,2 раза, пишет «РБК-Недвижимость». Это происходит из‑за высоких ставок по ипотеке, при которых покупка жилья становится менее доступной, поэтому все больше людей вынуждены снимать квартиры. Цены на съем последовательно повышаются, в том числе и для уже живущих арендаторов. При этом посуточная аренда в Москве и других городах РФ дешевеет, обратило внимание издание.