«Новые люди» предложили перевезти скульптуру Петра I из Москвы в Петербург

Лидер фракции «Новые люди» в петербургском Заксобрании Дмитрий Павлов предложил перевезти памятник Петру I работы Зураба Церетели из Москвы в Петербург. Своим предложением он поделился «ВКонтакте».

По мнению депутата, монументу более уместно находиться на берегу Финского залива или на одном из городских фортов. Еще одна возможная локация ― новый федеральный курорт «Горская», который строят под Петербургом. «Такая композиция стала бы прекрасным приветствием для морских судов», — считает он.

Депутат сказал, что идея о переносе памятника пришла к нему во время утренней пробежки. По его словам, в свое время скульптура «вызвала очень много разных мнений у москвичей».

Памятник Петру I появился у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала в 1997 году, в честь 850-летия столицы. Монумент ― один из самых больших в России, его высота составляет 98 метров. Многие москвичи возмутились работой Церетели, сочтя, что она выглядит громоздко и не соответствует историческому контексту.