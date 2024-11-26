В Великобритании разбили надгробие Скруджа из «Рождественской песни»

В графстве Шропшир на западе Великобритании разрушили надгробие Скруджа из экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса 1984 года. Об этом рассказал the Guardian.

Каменное надгробие толщиной в несколько сантиметров с выгравированным именем «Эбенезер Скрудж», простояло на кладбище церкви Святого Чада в Шрусбери с момента выхода фильма с Джорджем К. Скоттом 40 лет назад.

Хотя Скрудж, безусловно, вымышлен, этот камень мог принадлежать неизвестному реальному человеку, чье имя стерлось с камня за сотни лет, считает Мартин Вуд, городской глашатай Шрусбери, который работал дублером в фильме. Актера можно увидеть в сцене, где Призрак грядущего Рождества переносит Скруджа к могиле всеми забытого человека, на которой он обнаруживает собственное имя.

Секретарь городского совета Хелен Болл сказала, что реквизит был популярной достопримечательностью города. «Это одна из тех вещей, которые очень дороги сердцу каждого. Если посмотреть на то, что люди пишут в соцсетях, видно, что это сплотило сообщество в плане отвращения к тому, кто мог так поступить», — поделилась она в интервью Би-би-си.