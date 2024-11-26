Дейзи Ридли рассказала, что чуть не задохнулась на съемках медицинской драмы «Катастрофа»

Дейзи Ридли рассказала в интервью The Guardian, что чуть не задохнулась во время съемок эпизода больничной драмы Би-би-си «Катастрофа».

Один из читателей написал, что он увидел похожую на актрису девушку-подростка в учебном фильме об СЛР (сердечно-легочной реанимации). Однако Ридли подтвердила, что это была действительно она.

«Это было интерактивное видео, где кто‑то упал в обморок, я делаю ему искусственное дыхание, а затем веду беседу. Помню, было очень холодно на цветочном рынке Ковент-Гарден, и мы стояли по колено в воде, потому что шел дождь. Но если участие в обучающем видео по сердечно-легочной реанимации действительно помогло спасти чью-то жизнь, это просто потрясающе», — рассказала она.

Затем актриса отметила, что в том же году подавилась леденцом для горла в эпизоде «Катастрофы» и чуть не задохнулась.