Телеведущая стала 100-й женщиной, побывавшей в космосе, и столкнулась с оскорблениями в соцсетях

Инженер Массачусетского технологического института и телеведущая Эмили Каландрелли стала 100-й женщиной, побывавшей в космосе, но столкнулась с оскорблениями и сексизмом в соцсетях. Из‑за этого ее ролик с впечатлениями от полета пришлось удалить.

Каландрелли отправилась в космос вместе с группой туристов в рамках программы компании Blue Origin. Астронавтка выложила видео со своей реакцией на первый взгляд на Землю.

«Мы достигли невесомости, я тут же перевернулась и посмотрела на планету, а затем увидела так много темноты. Было так много пространства. Я не ожидала увидеть так много космоса, и я все время говорила, что это наша планета! Это наша планета! Это было то же самое чувство, которое я испытала, когда родились мои дети, и я подумала: „Это мой ребенок!“» — эмоционально описывала Каландрелли.

Однако в комментариях появились «толпы мужчин», которые сексуализировали ее несдержанную реакцию на космос, пожаловалась Каландрелли. Оскорбительных комментариев стало так много, что Blue Origin удалила этот ролик.

Каландрелли призналась, что это ее огорчило и разозлило. В своих соцсетях она написала, что отказывается «уделять много времени людишкам в интернете».

«Я очень эмоциональная. Это черта передалась мне от отца. Мы чувствуем каждую эмоцию глубоко, и какой это прекрасный способ ощущать жизнь. Эта радость вытатуирована в моем сердце. Я не буду извиняться или чувствовать себя странно из‑за своей реакции. В этом вся я, и мне это нравится», — написала она.