S.T.A.L.K.E.R. 2 возглавил недельный чарт Steam по выручке

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World возглавил недельный чарт Steam по выручке. Игра обошла не только платные, но и условно-бесплатные тайтлы, такие как Counter-Strike 2.

В лидерах чарта также PUBG: Battlegrounds, Call of Duty: Black Ops 6 и Microsoft Flight Simulator 2024, который дебютировал в прошлый вторник.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел 20 ноября, а на второй день после релиза разработчики сказали, что продажи тайтла превысили миллион копий.

В первых отзывах на второго «Сталкера» критики хвалили мрачную атмосферу игры и дух «старой школы», но ругали большое количество багов. Впрочем, многие из них играли в предрелизную версию без последних патчей, которые смогли закрыть некоторые ошибки.

Первоначально вторую номерную часть «Сталкера» анонсировали еще в 2010-м, на следующий год после выхода «Зова Припяти». Долгое время о проекте ничего не было слышно, и лишь в 2018 году состоялся повторный анонс.