S.T.A.L.K.E.R. 2 возглавил недельный чарт Steam по выручке

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World возглавил недельный чарт Steam по выручке. Игра обошла не только платные, но и условно-бесплатные тайтлы, такие как Counter-Strike 2.
В лидерах чарта также PUBG: Battlegrounds, Call of Duty: Black Ops 6 и Microsoft Flight Simulator 2024, который дебютировал в прошлый вторник.
S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел 20 ноября, а на второй день после релиза разработчики сказали, что продажи тайтла превысили миллион копий.
В первых отзывах на второго «Сталкера» критики хвалили мрачную атмосферу игры и дух «старой школы», но ругали большое количество багов. Впрочем, многие из них играли в предрелизную версию без последних патчей, которые смогли закрыть некоторые ошибки.
Первоначально вторую номерную часть «Сталкера» анонсировали еще в 2010-м, на следующий год после выхода «Зова Припяти». Долгое время о проекте ничего не было слышно, и лишь в 2018 году состоялся повторный анонс.
Игру планировали выпустить в 2021 году, но релиз неоднократно переносили, в том числе из‑за российской военной операции. После ее начала несколько сотрудников GSC Game World, включая ключевого геймдизайнера Владимира Ежова, присоединились к ВСУ. Ежов погиб в декабре 2022 года в боях за Бахмут. Большинство сотрудников студии ― около 200 человек ― эвакуировали в Прагу, где теперь располагается основной офис компании.