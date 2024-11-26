«Вайб» стал словом 2024 года по версии «Грамоты.ру»

Портал «Грамота.ру» назвал «вайб» словом 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ресурса.

За такое звание боролись 11 слов. Победителя выбирали более 400 экспертов-филологов из разных городов России. Слово «вайб» набрало 256 голосов. Второе место занял «скуф» — 229 голосов, а третье — «прилет» — 124 голоса.

«На экспертном голосовании развернулась нешуточная борьба, но тройка лидеров определилась сразу. Это были „прилет“, „скуф“ и „вайб“: зеркало суровой реальности, антигерой нашего времени и надежда. Мы следили за голосованием в режиме реального времени, подсчитывая промежуточные итоги четыре раза в день.

Сначала кандидаты шли с минимальным отрывом в один-два голоса, короткое время лидировал „скуф“, но уже через сутки голосования „вайб“ вырвался вперед и больше позиций не сдал. Вместе с рабочей группой проекта — лингвистами „Грамоты“ мы болели за наших кандидатов как за настоящих спортсменов и рады, что россияне выбрали надежду», — рассказал руководитель портала Константин Деревянко.