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Disney выплатит 43 миллиона долларов по делу о гендерном разрыве в оплате труда

Сегодня в 14:38
Фото: Pan Xiaozhen/Unsplash

Disney согласилась выплатить 43,25 млн долларов, чтобы урегулировать коллективный иск. В нем компанию обвинили в том, что она систематически платит женщинам меньше, чем мужчинам с тем же опытом. Об этом рассказал Variety.

Адвокаты истцов подали ходатайство об утверждении мирового соглашения, которое будет распространяться на наемных сотрудников Disney в Калифорнии. Если ходатайство будет удовлетворено, тысячи женщин, работавших в Disney с 1 апреля 2015 года, получат чеки, компенсирующие неравенство в оплате труда.

Иск подали в 2019 году. В нем утверждалось, что политика Disney привела к дискриминации женщин. Исследование, проведенное по заказу истцов, показало, что одной категории женщин платили на 2% меньше, чем их коллегам-мужчинам, а другой категории — на 0,58% меньше.

Disney продолжает оспаривать достоверность исследования, но согласилась использовать его в качестве основы для распределения средств, выделенных на урегулирование спора. По условиям соглашения, адвокаты истцов могут потребовать судебного одобрения на выплату до трети суммы урегулирования, или около 14,4 млн долларов, для покрытия судебных издержек, а также 1,8 млн долларов на судебные издержки.

Девять женщин были названы в иске в качестве представителей сотрудников Disney. ЛаРонда Расмуссен, финансовый аналитик компании, в 2017 году обнаружила, что шесть мужчин с ее должностью зарабатывали значительно больше, чем она. После того как она пожаловалась, ей повысили зарплату на 25 тыс. долларов, но она все равно получала меньше, чем ее среднестатистический коллега-мужчина, говорится в иске.

«Я горячо приветствую г-жу Расмуссен и женщин, подавших этот иск о дискриминации против Disney, одной из крупнейших компаний в сфере развлечений. Они рисковали своей карьерой, чтобы бороться с неравенством в оплате труда в Disney», — говорится в заявлении адвоката истцов Лори Андрус, партнера-основателя Andrus Anderson.

В декабре 2023 года судья Элиху Берл предоставил статус группы 9000 женщин, подавших иск на основании Калифорнийского закона о равной оплате труда, который был ужесточен в 2016 году при губернаторе Джерри Брауне.

Женщины в группе — это не состоящие в профсоюзе наемные работники, которые работали в тематических парках Disney, на круизных лайнерах, а также на кино- и телестудиях, включая ABC, Marvel и Lucasfilm. Сотрудники ESPN, Pixar, Hulu, Fox и FX в это число не вошли.

Адвокаты Disney боролись с обвинениями, утверждая, что невозможно точно сравнить уровни квалификации и опыта в широком спектре несхожих профессий. В своем заявлении Disney защитила свою практику оплаты труда и сказала, что рада завершению дела.

«Мы всегда стремились к справедливой оплате труда наших сотрудников и демонстрировали эту приверженность на протяжении всего дела, и мы рады, что нам удалось урегулировать этот вопрос», — сказал представитель компании.

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