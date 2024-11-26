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Дрейк обвинил UMG и Spotify в сговоре для продвижения дисса Кендрика Ламара о нем

Сегодня в 13:38
Фото: Drake/YouTube

Дрейк подал иск против Universal Music Group и Spotify. Рэпер обвинил компании в сговоре с целью искусственного повышения прослушиваний дисс-трека Кендрика Ламара о нем, «Not Like Us», при этом подавляя его собственную музыку. Об этом сообщил The Guardian.

В петиции, поданной в Верховный суд Нью-Йорка в понедельник, адвокаты компании Дрейка Frozen Moments LLC обвинили UMG и Spotify в том, что они «начали кампанию по манипулированию и перенасыщению стриминговых сервисов и эфира», чтобы сделать песню Ламара более популярной.

«UMG вступила в сговор с неизвестными сторонами и заплатила им за использование ботов, чтобы искусственно увеличить прослушивания „Not Like Us“ и обмануть пользователей, заставив их поверить, что песня была более популярной, чем на самом деле», — написали адвокаты Дрейка.

В петиции также утверждается, что UMG платила инфлюэнсерам за продвижение «Not Like Us» в соцсетях и заключала соглашения с радиостанциями об оплате за прослушивание.

«Предположение о том, что UMG может сделать что‑то, чтобы подорвать репутацию любого из своих артистов, оскорбительно и не соответствует действительности. Мы используем самые высокие этические нормы в наших маркетинговых и рекламных кампаниях. Никакие надуманные и абсурдные юридические аргументы в этом предварительном иске не могут скрыть тот факт, что поклонники выбирают музыку, которую хотят слушать», — заявили в UMG изданию.

И Дрейк, и Ламар были связаны с UMG на протяжении всей своей карьеры: Дрейк — с Republic Records, а Ламар — с Interscope. Компании принадлежат оба лейбла.

Как отмечает The Guardian, петиция — это не полноценный иск, а процедура, предусмотренная законодательством Нью-Йорка, которая позволяет адвокатам Дрейка просить суд обязать UMG и Spotify сохранять все соответствующие документы и информацию в ожидании судебного разбирательства.

Вражда между двумя рэперами началась с обмена дисс-треками. В песнях «Euphoria», «Meet the Grahams» и «Not Like Us» Ламар обвинил Дрейка в сексуальных связях с несовершеннолетними девушками, а также в том, что он является тайным отцом нескольких детей.

В ответ Дрейк выпустил треки «Family Matters» и «The Heart Part 6», в которых обвинил Ламара в домашнем насилии и изменах, раскритиковал его сотрудничество с Тейлор Свифт и высмеял его рост. И Дрейк, и Ламар всегда отрицали любые правонарушения.

В петиции Дрейка утверждается, что UMG снизила лицензионные сборы Spotify в обмен на то, что стример рекомендовал трек Ламара своим пользователям, даже когда они искали не связанные с ним песни или исполнителей. Кроме того, UMG якобы заплатила Apple за то, чтобы ее цифровой помощник Siri «намеренно вводил в заблуждение» пользователей, которые просили послушать песни Дрейка, чтобы вместо этого поставить «Not Like Us».

По словам адвокатов Дрейка, «схема» UMG привела к тому, что «Not Like Us» прослушали 900 млн раз, сделав его самым популярным дисс-треком в истории Spotify. Песня удерживает рекорды стриминга по количеству стримов за один день для хип-хоп-песен (12,8 млн) и по количеству стримов трека рэпера за неделю (81,2 млн).

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